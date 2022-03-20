Як уникнути мобілізації: інструкція для росіян призовного віку
20 березня 2022 , 06:05
Джерело:телеграм-канал "Оперативний ЗСУ"
На російських військових в Україні чекає лише смерть. Тому, аби не вмерти на нашій землі, які підлі загарбники, росіянам радять уникати мобілізації.
Для того, щоб не потрапити в армію агресора, є кілька дієвих способів. Все, що вам потрібно, це просто дотримуватися інструкції.
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Пам'ятайте, що життя у вас одне, а політикам та генералам на вас байдуже,
– мовиться у повідомленні.
Як не потрапити в російську армію
- Виїжджайте з міст та відправляйтеся в села до родичів;
- не відповідайте на дзвінки з невідомих номерів;
- за можливості виїжджайте з Росії в Казахстан, Узбекистан, Грузію чи Вірменію;
- пересидіть 2 – 3 тижні.
Якщо все-таки вас забрали в армію, то потрібно потрапити в санітарну частину або госпіталь. Найпростіший спосіб – побутове отруєння. Для цього можна з'їсти 100 грамів солі або випити пів стакана бензину чи дизеля.
Дивіться відео, як не потрапити в армію рашистів: