Як уникнути мобілізації: інструкція для росіян призовного віку

На російських військових в Україні чекає лише смерть. Тому, аби не вмерти на нашій землі, які підлі загарбники, росіянам радять уникати мобілізації.

Для того, щоб не потрапити в армію агресора, є кілька дієвих способів. Все, що вам потрібно, це просто дотримуватися інструкції.

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Пам'ятайте, що життя у вас одне, а політикам та генералам на вас байдуже,

– мовиться у повідомленні.

Як не потрапити в російську армію

Виїжджайте з міст та відправляйтеся в села до родичів;

не відповідайте на дзвінки з невідомих номерів;

за можливості виїжджайте з Росії в Казахстан, Узбекистан, Грузію чи Вірменію;

пересидіть 2 – 3 тижні.

Якщо все-таки вас забрали в армію, то потрібно потрапити в санітарну частину або госпіталь. Найпростіший спосіб – побутове отруєння. Для цього можна з'їсти 100 грамів солі або випити пів стакана бензину чи дизеля.

Дивіться відео, як не потрапити в армію рашистів: