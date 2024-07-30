Як знайти режим читання, вбудований у ваш браузер і навіщо він вам потрібен

Читання довгих статтей на ноутбуці або телефоні може бути виснажливим процесом. Уся ця реклама, спливаючі вікна та автоматичні відео часто відволікають та відверто заважають. Але існує метод, який дозволяє позбутися всіх цих відволікаючих факторів без використання блокувальників реклами.

Браузери мають чимало розширень створених саме для того, щоб зробити ваш процес читання новин та статтей приємнішим, однак самі творці браузерів вже давно подбали про це. Більшість популярних браузерів тепер мають вбудовані режими читання, які покликані допомогти користувачам

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Редакція 24 Каналу підготувала серію коротких гайдів, які допоможуть вам отримати доступ до режимів читання в Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge і Mozilla Firefox як на настільних, так і на мобільних пристроях.

Google Chrome для настільних комп'ютерів

Chrome, найпопулярніший десктопний браузер, має режим читання, хоча він не такий зручний, як у деяких конкурентів. Режим читання доступний на бічній панелі, розмір якої можна регулювати.

Увімкнути його можна кількома способами:

Натисніть три крапки у верхньому правому куті будь-якої вкладки браузера, відкрийте меню "Додаткові інструменти", та виберіть "Режим читання". Також "Режим читання" доступний у вікні введення адреси сторінки вкінці з права. Він представлений у вигляді піктограми книжки. Крім того, "Режим читання" можна швидко активувати гарячою клавішею F9.

Режим читання дозволяє налаштовувати шрифти та кольори, хоча він може здатися дещо базовим у порівнянні з іншими браузерами.

Режим читання для Android

Android підтримує режим читання на рівні всієї операційної системи, а не тільки в Chrome. Однак для цього потрібен окремий застосунок від Google під назвою "Режим читання".

Ось як налаштувати та використовувати Режим читання на Android:

Завантажте та запустіть програму Режим читання. Дотримуйтесь інструкцій з налаштування, щоб вибрати спосіб запуску режиму читання (через плитку швидких налаштувань, плаваючу кнопку або натискання обох клавіш гучності). Відкривши сторінку в браузері, скористайтеся вибраним ярликом, щоб активувати режим читання. Налаштуйте колір, розмір тексту або увімкніть голосове читання з нижньої частини екрана. Увімкнути або вимкнути режим читання можна в Налаштуваннях доступності у однойменному відділі.

Apple Safari для робочого столу

Цей режим може спростити перегляд лише певних типів контенту, переважно простих статей з текстом і зображеннями.

Safari спрощує доступ до статтей завдяки режиму читання, який активується дуже швидко та інтуїтивно зрозуміло – за допомогою піктограми прямо на панелі інструментів.

Щоб увімкнути режим читання в Safari, виконайте такі дії:

Клацніть піктограму режиму читання ліворуч від адресного рядка. Виберіть піктограму "Aa" праворуч від адресного рядка, щоб налаштувати шрифти та кольори.

Режим читання Safari має доволі мінімалістичний вигляд, однак він буквально позбавлений надлишкових функцій пропонуючи хоч і обмежену, але потрібну кількість налаштувань та чистий досвід читання.

Apple Safari для iPhone

Safari для iOS має такі ж функції режиму читання, як і його аналог для macOS і активувати його на iPhone дуже просто:

Натисніть кнопку "AA" (або піктограму документа) зліва від адресного рядка. Виберіть "Показати програму для читання". Натисніть кнопку "AA" ще раз, щоб змінити налаштування шрифту і кольору або прочитати сторінку вголос. Щоб автоматично використовувати режим читання на підтримуваних сторінках, перейдіть до "Налаштування" > Safari > Reader і ввімкніть "Усі веб-сайти".

Microsoft Edge

Edge, побудований на Chromium тож він, як і Chrome, має чудовий режим читання під назвою Immersive Reader. Він займає весь екран і пропонує різні варіанти налаштування.

Щоб запустити Immersive Reader в Edge, виконайте такі дії:

Натисніть іконку книги праворуч від адресного рядка URL-адреси. Ви також можете вибрати режим "Читати вголос", щоб послухати сторінку.

У розділах "Параметри тексту" та "Параметри читання" можна змінити вигляд тексту, параметри перекладу та виділити окремі рядки тексту.

Immersive Reader надає широкі можливості керування зовнішнім виглядом тексту, включаючи міжрядковий інтервал, колірні схеми та вибір шрифту.

Mozilla Firefox

Режим читання у Firefox схожий на режим читання в Edge. Він забезпечує середовище для читання, що не відволікає від роботи, з легким доступом та налаштуваннями.

Активувати його можна натиснувши на іконку сторінки в адресному рядку. Він також має додаткові атрибути для налаштування тексту та дизайну і теж вміє читати сторінки вголос завдяки відповідній функції озвучування тексту.

Крім того, він має вбудований сервіс від Firefox "Прочитати пізніше", який активується іконкою у вигляді кишені. З його допомогою ви можете відкласти статтю "на потім".

Сторонні альтернативи

Якщо вас не влаштовують вбудовані опції, є кілька сторонніх застосунків, що мають ширший функціонал та можливості, які ми можемо порекомендувати.

Tranquility Reader : Доступний для Firefox і Chrome, дозволяє читати в автономному режимі та налаштовувати шрифти і кольори.

: Доступний для Firefox і Chrome, дозволяє читати в автономному режимі та налаштовувати шрифти і кольори. Reader View для Chrome: Забезпечує відчуття електронного читання з широкими можливостями налаштування кольорів, шрифтів та інтервалів.

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Ці сторонні інструменти можуть ще більше покращити ваш досвід читання, гарантуючи, що ви зможете читати довгі статті, не відволікаючись.