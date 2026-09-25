Війна зараз іде у двох площинах, – військовий бригади "Рубіж"

Росіяни намагаються полювати на наші НРК та таким чином перешкоджають нашій логістиці. Тому на допомогу військовим приходять важкі логістичні дрони, які працюють на значних висотах.

Про це 24 каналу розповів військовий бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк.

У яких саме площинах зараз іде війна?

Він зазначив, що важкі логістичні дрони для українських бійців надзвичайно актуальна річ, бо війна зараз іде у двох площинах: перша – це за територію, і друга за логістику. Адже кожен боєць на передових позиціях має бути забезпечений усім необхідним для ведення бойових дій.

Проте доставка вантажів на "нуль" – це щоденний смертельний ризик. А наземні роботизовані комплекси (НРК) через свою маломобільність часто стають легкою мішенню, тому окупанти влаштували на них справжнє полювання.

Росіяни дуже сильно полюють на НРК

У таких надскладних умовах на допомогу приходить технологічне рішення – важкі логістичні дрони. Вони працюють на значних висотах, що об'єктивно ускладнює їхнє збиття ворогом, і здатні доставляти важкі вантажі у великих обсягах.

Оскільки НРК є все-таки більш маломобільною платформою, росіяни дуже сильно на них полюють. А важкі логістичні дрони застосовуються, скажімо так, на висотах, і росіянам їх вполювати об'єктивно важче,

– каже військовий.

Нещодавно один із таких безпілотників здійснив справжнє диво та врятував життя українському військовому. Боєць тривалий час перебував у повному оточенні. Щоб визволити побратима, командири ухвалили безкомпромісне рішення: логістичним дроном захиснику скинули... транспортний засіб!

Ця унікальна рятувальна операція коштувала дорого: під час її виконання було втрачено кілька дефіцитних безпілотників. Проте мета виправдала засоби: за допомогою скинутого транспорту боєць зміг успішно вирватися з кільця та вийти живим.

Ця історія вкотре доводить, що сучасні технології на фронті роблять неможливе. Логістичні дрони – це не просто техніка, це щоденне забезпечення наших позицій та врятовані життя.