Як від Франківська до Афін: Укрзалізниця запускає поїзд із найдовшим у державі маршрутом
Джерело:Укрзалізниця
Укрзалізниця невдовзі запустить потяг з найдовшим у нашій державі маршрутом Маріуполь – Рахів. Пасажири зможуть долати 1 806 кілометрів, охоплюючи 12 областей.
Поїзд №5/6 Маріуполь – Рахів, який є рекордсменом за протяжністю маршруту, запускають з 12 грудня, однак у системі бронювання квитки доступні з наступного дня, 13 грудня.
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Це найдовший маршрут Укрзалізниці: його загальна довжина – 1 806 кілометрів. Це стільки ж, як між Івано-Франківськом і Афінами, столицею Греції,
– повідомили залізничники.
Він проходить через Запоріжжя, Дніпро, Білу Церкву, Львів, Івано-Франківськ, єднає схід і захід. А це означає, що до Закарпаття можуть дістатися пасажири з різних куточків України.
Маршрут на висоті – кінцева зупинка розташована у найбільш високогірному місті України.
Зупинки потяга на станціях
Укрзалізниця для зручності пасажирів організувала зупинки поїзда на станціях, з яких починаються маршрути до туристичних магнітів України. А саме:
- Яремче і Татарів – найближчі станції до комплексу "Буковель";
- Ворохта – локація, де розташовані одразу два найвпізнаваніші віадуки України;
- Ясіня – найближчий населений пункт до високогірного лижного курорту "Драгобрат";
- Кваси – місце старту пішохідних мандрівок карпатським масивом Ґорґани, звідси можна починати маршрути до гірських вершин Говерла та Петрос;
- Рахів, де перепад висот між вулицями сягає кількох сотень метрів.
В Україні запускають поїзд із найдовшим маршрутом / Фото Укрзалізниці