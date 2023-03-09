Нардеп-посередник і "глухий кут" Путіна: CNN розкрив деталі переговорів між Україною та Росією

Після наказу диктатора Путіна у квітні 2022 року заблокувати завод "Азовсталь", який обороняли українські бійці, група з представників України та Росії розпочала таємні переговори про припинення облоги.

CNN оприлюднило нові деталі переговорів. Тоді як українську сторону представляв нардеп від округу в Донецькій області – Олександр Ковальов, з боку окупантів виступав генерал-лейтенант ГРУ Володимир Алексєєв і генерал-майор Олександр Зорін, заступник командувача ГРУ – обидва народились в Україні.

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Трохи більше про них:

Олександр Ковальов – нардеп від парламентської групи "Довіра", воював в Афганістані та виступав посередником на ранніх етапах переговорів із Росією.

Володимир Алексєєв з 2016 року перебуває під санкціями США за кіберзлочини і втручання у вибори в США. Він також причетний до отруєння Сергія Скрипаля у Великій Британії.

Олександр Зорін — посланник Путіна в Сирії. Відігравав роль у переговорах між президентом Сирії Башаром Асадом і повстанцями.

Переговори Ковальова з російськими генералами

Ковальов використав Валентина Крижановського у ФСБ Росії для переговорів щодо Маріуполя. Крижанівський — колишній агент СБУ, який перейшов на бік Росії у 2014 році.

Ковальов розповів виданню, що став першим представником України, хто одержав можливість вийти на переговори.

"До мене було 11 невдалих спроб, і ніхто не вірив, що взагалі можна туди потрапити", – стверджує нардеп.

Керівник ГУР МО Кирило Буданов теж начебто сумнівався в успіхах, проте, як цитує видання політика, "генерал-майор дав добро на переговори".

25 квітня Ковальов здійснив першу поїздку на окуповану частину України. Для цього він отримав секретні паролі та зашифровані пристрої зв'язку від Буданова.

27 квітня Ковальов провів зустріч із Крижанівським і генерал-лейтенантом Андрієм Сичовим із 8-ї гвардійської загальновійськової армії. Сичов керував штурмом Маріуполя.

На підтвердження факту поїздки журналістам передали відео Ковальова, яке він записав із машини в Маріуполі. Видання перевірило метадані файлів і підтверджує, що дата ролика збігається з датою поїздки.



Ковальов (ліворуч), Андрій Сичов (у центрі) та ФСБ Крижанівський (праворуч) на переговорах у Маріуполі / Фото CNN

Ключовим питанням була евакуація мирного населення з "Азовсталі". Український нардеп зміг переконати окупантів, що порятунок життів дітей і жінок із пораненими буде актом гуманізму. На початку травня людей вивели за сприяння ООН і Міжнародного Червоного Хреста.

Наступний етап переговорів був 9 травня. До Ковальова приєднався перший заступник Буданова Дмитро Усов, а російська сторона додала – Алексєєва і Зоріна із ГРУ.

За словами Ковальова, Алексєєв регулярно робив перерви в переговорах 9 травня, щоб зателефонувати в Москву. У нього, мовляв, був "прямий супутниковий зв'язок" із міноборони Росії.

Зустріч із командиром "Азова" Прокопенком

16 травня Олександр Ковальов здійснив третій візит до Маріуполя, під час якої, як переконує Ковальов, відбулась зустріч між російськими кривавими генералами і українськими офіцерами, яких Москва зображала як "неонацистів".

Російську делегацію зустріла група з щонайменше 6 українських бійців, включно з підполковником Денисом Прокопенком, якого Кремль звинувачує в неонацизмі.

Це той момент, щодо якого ми переживали найбільше. Момент довіри. Ми зробили все, щоб дві сторони зійшлися, подивилися одна одній в очі. Російська сторона пообіцяла, що для наших солдатів буде цивілізований вихід,

– розповів Ковальов.

Делегація України та Росії слідує до захисників "Азовсталі" на зустріч із Прокопенком / Фото CNN

17 травня весь день українські захисники залишали територію заводу. Нардеп зазначає, що побачивши українських бійців та їхній стан він зрозумів, що угода була необхідна.

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18 травня Ковальов отримав доступ до українських військових у "ДНР". Це був останній раз, коли він на власні очі бачив захисників Маріуполя.

На доказ співпраці Ковальова з українською розвідкою він надав лист Буданова, де було написано "Ковальов надав важливу і неоціненну підтримку Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України".

Зазначають, що у ГУР відмовилися коментувати участь Олександра Ковальова в переговорах, але підтвердили, що заступник начальника Дмитро Усов брав участь у них.

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