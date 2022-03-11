Як відбуватиметься евакуація на Київщині: в ОВА розповіли про маршрути

11 березня 2022 , 10:13
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Джерело:

Київська ОВА

Гуманітарні коридори знову організують на Київщині. Людей евакуйовуватимуть за визначеними маршрутами 11 березня.

Список гуманітарних коридорів оприлюднили в Київській ОВА. Росія публічно заявила, що припинить вогонь під час евакуації.

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Гуманітарні шляхи на Київщині

  • Буча – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Білогородка – Київ
  • Гостомель – Буча – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білогородка – Київ
  • Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ
  • Микуличі – Немішаєве – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Мрія – Петрушки – Білогородка – Київ
  • Андріївка – Липівка – Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир
  • Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир.

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Автор: Марта Кушка