Як відбуватиметься евакуація на Київщині: в ОВА розповіли про маршрути
11 березня 2022 , 10:13Читать новость на русском
Джерело:Київська ОВА
Гуманітарні коридори знову організують на Київщині. Людей евакуйовуватимуть за визначеними маршрутами 11 березня.
Список гуманітарних коридорів оприлюднили в Київській ОВА. Росія публічно заявила, що припинить вогонь під час евакуації.
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Гуманітарні шляхи на Київщині
- Буча – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Білогородка – Київ
- Гостомель – Буча – Михайлівка – Рубежівка – Шпитьки – Петрушки – Білогородка – Київ
- Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ
- Микуличі – Немішаєве – Ворзель – Михайлівка – Рубежівка – Мрія – Петрушки – Білогородка – Київ
- Андріївка – Липівка – Макарів – Небелиця – Ставище – Кочерів – Коростишів – Глибочиця – Житомир
- Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир.
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