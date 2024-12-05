Як відключатимуть світло 6 грудня

В Україні продовжують застосовувати стабілізаційні відключення через нестабільне становище енергосистеми нашої держави. Обмеження електроенергії діятимуть і впродовж 6 грудня.

Енергетики вже оприлюднили графіки відключення світла на п'ятницю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго в телеграмі.

Дивіться також В Україні діють графіки відключень: яка ситуація в енергосистемі 5 грудня

Якими будуть відключення 6 грудня по Україні

За даними Укренерго, впродовж доби час застосування та обсяг обмежень для побутових споживачів будуть наступними:

06:00 – 07:00 – одна черга відключень;

07:00 – 20:00 – дві черги відключень;

20:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Водночас для промисловості та бізнесу застосування графіків обмеження потужності триватимуть з 05:00 до 23:00. Причиною тимчасового запровадження обмежень енергетики називають пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання... Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.