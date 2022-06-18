Як відновити паспорт під час війни: куди звертатися та скільки це коштує
Багато українців втратили паспорт під час воєнного стану або ж не змогли вчасно його отримати. Центр громадського моніторингу та контролю розповів, що робити в таких ситуаціях.
Відновити паспорт під час воєнного стану не є проблематично. Процедура отримання документа фактично не змінилася. Єдине, що виготовляти паспорт можуть трохи довше, ніж зазвичай.
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Що робити, коли якщо втратили паспорт
Перш за все треба написати заяву в поліцію, щоб отримати підтвердження про реєстрацію заяви щодо втрати документів.
Варто пам'ятати, що для підтвердження особи в Україні можна користуватися іншими документами. Наприклад, закордонним паспортом чи водійським посвідченням. Також можна використовувати цифрові документи в мобільному додатку "Дія". Вони мають таку саму юридичну силу, як і паперовий чи пластиковий паспорт.Зверніть увагу! На час воєнного стану у Дії з'явився спеціальний єДокумент для підтвердження особи.
Куди звертатися, щоб відновити документ
Оформити новий паспорт можна у територіальних органах Державної міграційної служби України, у Центрах надання адміністративних послуг або в "Паспортному сервісі".
Українці можуть звертатися до будь-якого відділення, що розташовані на підконтрольній Україні території, й там, де не відбуваються активні бойові дії.
Зі собою треба мати:
- заяву про втрату паспорта;
- ідентифікаційний код;
- інші документи за потреби (наприклад, свідоцтво про шлюб);
- чеки про оплату адміністративного збору або штрафу, якщо цього вимагає законодавство.
Скільки коштує оформлення паспорта
Закон України передбачає отримання безплатного паспорта всім українцям, які отримують його вперше при досягненні 14-річчя. У випадку повторного оформлення доведеться сплатити адміністративний збір.
В органах ДМС нетермінове оформлення ID-картки коштує 372 гривні. Паспорт виготовляють протягом 20 робочих днів. Термінове оформлення вартує трохи дорожче – 498 гривень. Але паспорт ви зможете забрати вже через 10 днів.
У "Паспортному сервісі" тарифи вищі. Нетермінове виготовлення паспорта – 852 гривні, а термінове – 978 гривень.
Можливий штраф за втрату документа
Сліз знати, що людину, яка втратила паспорт, можуть зобов'язати сплатити штраф. Він становить від 17 до 51 гривень.
У міграційній службі наголошують, що під час воєнного стану документи можуть виготовляти із затримкою.
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