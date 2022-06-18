Як відновити паспорт під час війни: куди звертатися та скільки це коштує

Багато українців втратили паспорт під час воєнного стану або ж не змогли вчасно його отримати. Центр громадського моніторингу та контролю розповів, що робити в таких ситуаціях.

Відновити паспорт під час воєнного стану не є проблематично. Процедура отримання документа фактично не змінилася. Єдине, що виготовляти паспорт можуть трохи довше, ніж зазвичай.

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Що робити, коли якщо втратили паспорт

Перш за все треба написати заяву в поліцію, щоб отримати підтвердження про реєстрацію заяви щодо втрати документів.

Варто пам'ятати, що для підтвердження особи в Україні можна користуватися іншими документами. Наприклад, закордонним паспортом чи водійським посвідченням. Також можна використовувати цифрові документи в мобільному додатку "Дія". Вони мають таку саму юридичну силу, як і паперовий чи пластиковий паспорт.

Куди звертатися, щоб відновити документ

! На час воєнного стану у Дії з'явився спеціальний єДокумент для підтвердження особи.

Оформити новий паспорт можна у територіальних органах Державної міграційної служби України, у Центрах надання адміністративних послуг або в "Паспортному сервісі".

Українці можуть звертатися до будь-якого відділення, що розташовані на підконтрольній Україні території, й там, де не відбуваються активні бойові дії.

Зі собою треба мати:

заяву про втрату паспорта;

ідентифікаційний код;

інші документи за потреби (наприклад, свідоцтво про шлюб);

чеки про оплату адміністративного збору або штрафу, якщо цього вимагає законодавство.

Скільки коштує оформлення паспорта

Закон України передбачає отримання безплатного паспорта всім українцям, які отримують його вперше при досягненні 14-річчя. У випадку повторного оформлення доведеться сплатити адміністративний збір.

В органах ДМС нетермінове оформлення ID-картки коштує 372 гривні. Паспорт виготовляють протягом 20 робочих днів. Термінове оформлення вартує трохи дорожче – 498 гривень. Але паспорт ви зможете забрати вже через 10 днів.

У "Паспортному сервісі" тарифи вищі. Нетермінове виготовлення паспорта – 852 гривні, а термінове – 978 гривень.

Можливий штраф за втрату документа

Сліз знати, що людину, яка втратила паспорт, можуть зобов'язати сплатити штраф. Він становить від 17 до 51 гривень.

У міграційній службі наголошують, що під час воєнного стану документи можуть виготовляти із затримкою.

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