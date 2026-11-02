"Цього немає в додатку": Повітряні сили пояснили, як стежити за рухом дронів

Повітряні сили 1 листопада закликали українців відстежувати рух російських дронів через застосунок "Повітряна тривога". Водночас військові наголосили, що інформації про балістичні ракети в додатку немає.

У телеграм-каналі командування зазначили, що скористатися візуалізацією загроз радять через масовану атаку ворожих ударних БпЛА. Це дозволить громадянам оперативно та зручно орієнтуватися щодо поточної небезпеки.

Де шукати дані про балістичні ракети?

Офіційні ресурси Повітряних сил у Telegram, WhatsApp та Viber продовжують працювати у штатному режимі.

Саме там чергові публікуватимуть оперативні дані щодо загрози застосування балістичного озброєння та напрямку польоту ракет, адже цих цілей у мобільному застосунку не відображають.

Залишайтеся в безпечних місцях і обовʼязково реагуйте на сигнали про небезпеку,

– нагадали військові.

Раніше Юрій Ігнат пояснював, чому оновлений сервіс не показує балістику: такі ракети розвивають надвисоку швидкість, через що система не встигає вчасно фіксувати їхню траєкторію для цивільних користувачів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що США схвалили продаж Україні 500 ракет PAC-3 для систем Patriot загальною вартістю 2,1 мільярда доларів.

Водночас, на думку журналіста "Радіо Свобода" Алекса Рауфогла, який посилається на власні джерела, отримати ці перехоплювачі, необхідні для захисту від російських балістичних ударів, Україна зможе лише за кілька років.