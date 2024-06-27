Місто, яке потрібно будувати заново: в мережі показали, який вигляд має Часів Яр сьогодні

Російські війська систематично обстрілюють Часів Яр, щоб витіснити українських захисників. На жаль, через постійні атаки росіян, місто майже вщент знищене.

У мережі опублікували фото того, який вигляд має зруйноване окупантами місто. Можна побачити, що місто фактично повністю знищене.

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Як виглядає Часів Яр після російських обстрілів

На жаль, Росія досі не відмовилася від захоплення Часового Яру. Через постійні обстріли збоку росіян в місті не залишилося вцілілих будівель.

На фото видно, що кожна будівля зруйнована повністю або частково. Будівлі випалені вогнем, а земля навколо вкрита попелом, уламками фасадів та бетонними конструкціями з розтрощених багатоповерхівок.

Який вигляд має Часів Яр / Фото Дениса Казанського

Можна побачити, що про прицільні удари мова навіть не йде, адже вирвами від детонації ворожих боєприпасів вкрита уся земля.

Також українські військові 24 ОМБр імені короля Данила показали відео з дрона на якому видно, як окупанти нищать місто з важких вогнеметних систем ТОС-1А "Сонцепьок".

Дивіться відео знищення українського міста ТОСами. Весь світ має бачити це,

– зазначили військові.

Як росіяни нищать Часів Яр: дивіться відео