Як виглядає обстріляне підприємство "Артемсіль": в мережі показали відео руйнувань

В Україні виник дефіцит солі через напад Росії. На полицях магазинів продукту або нема, або він дуже дорогий.

Річ у тому, що підприємство "Артемсіль" в Соледарі на Донеччині забезпечувало основні потреби українців. Російські окупанти його обстріляли і воно не працює.

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Як виглядає "Артемсіль" зараз

Дефіцит солі можна пояснити тимс, що 90% продукту в Україні видобувало саме Державне підприємство "Артемсіль". Але активні бойові дії в регіоні змусили припинити роботу заводу ще місяць тому.

Коли підприємство зможе запрацювати знову поки невідомо. Адже там постійно тривають обстріли. Також через це часткових руйнувань зазнала адмінбудівля заводу. Російські снаряди навіть влучали в рудники. Крім того, більшість мешканців Соледара працювали на заводі, а тепер вони змушені виїжджати з міста через війну.

Наслідки обстрілу підприємства "Артемсіль": дивіться відео

Це відео вкотре доводить, що приносить з собою "русский мир" – руйнування та занепад. Адже колись процвітаючий завод сьогодні перетворився на розбиті руїни. Приміщення підприємства розбомблені, роботи немає.

Звідки українці братимуть сіль

Наша армія поверне всі території і на цьому підприємстві колись знову закипить робота. Україна все відновить, але поки доводиться знаходити вихід із ситуації, яка склалася. Тому замінити "Артемсіль" могла б Дрогобицька солеварня на Львівщині.

Деякі продуктові мережі вже налагодили з нею співпрацю. Підприємство планує збільшити виробництво на 20 тисяч тонн щомісяця. Але, на жаль, цього замало навіть для того, щоб задовольнити потреби Львівщини. Тому проблему для всієї України не вирішить.

Навіть морська сіль не зможе в цій ситуації замінити звичайну. Адже Росія окупувала джерела з високоякісними морськими солями. Тому швидше за все тепер Україні доведеться купувати сіль за кордоном.

Вирішення проблеми пропонують на Одещині. У регіоні розташоване одне з найбільших родовищ – Ізмаїльське. Воно лежить на півдні Одеської області, між озерами Катлабух та Китай. Родовище називають майже невичерпним. За словами вчених, його запаси оцінюють у 4 мільярди тонн. Цього Україні вистачить на кілька тисячоліть.

Що буде з дефіцитом солі в Україні: дивіться відео

Підприємство видобуває 2 мільйони тонн солі. Її продають не лише в Україні, а й відправляють на експорт у 15 країн світу. Серед них є Польща, Молдова, Азербайджан, Румунія, Грузія, Німеччина та інші. Тобто дефіцит може бути не лише в Україні.