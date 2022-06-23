Як виглядає обстріляний Лисичанськ: унікальне відео з міста, яке росіяни поливають вогнем

Росіяни воюють не якісно, а кількісно. Маючи багато зброї, вони просто поливають обстрілами українські населені пункти в районі гарячих бойових дій.

Під нещадним вогнем російських окупантів опинилась, зокрема, Луганська область. Регіон просто стирають з лиця землі, щоб видати потім за "перемогу", нібито відвоювали.

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Цинічний обстріл Лисичанська

Місто Лисичанськ стало новою-старою мішенню для постійних обстрілів ворога. Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що населений пункт потерпає від щільного вогню російських загарбників.

За словами Гайдая, на цьому напрямку росіяни зосередили понад сотню одиниць реактивних систем залпового вогню. А ствольної артилерії та мінометів там стільки, що вони просто накривають щільним вогнем цілі квартали.

На жаль, є також численні втрати серед мирних містян.

Журналістам вдалося зняти на відео, як російська артилерія знищує цивільну інфраструктуру в шалених масштабах.

Обстріл Лисичанська: дивіться відео

Та Гайдай запевнив, що попри тотальний вогонь, місто стоїть на передовій українського спротиву російським окупантам. Лисичанськ обороняється.

Воєнна ситуація в місті

Росіяни хочуть захопити Лисичанськ, як і всю територію Донбасу. Вони вже сунуться до міста з півдня, а його мешканці відчувають це наближення постійними обстрілами. Аналітики припускають, що там вони можуть спробувати повторити ситуацію у Маріуполі. Адже російські окупанти не намагаються прорватись до міста через річку з боку Сєвєродонецька. Натомість йдут з південного краю, щоб мати можливість нівелювати той захист, який українським військовим дає Сіверський Донець.

Боєприпасів для обстрілу Лисичанська росіяни не шкодують, стріляють з різного виду зброї, щоб знищити все підряд. Попри сильний наступ, українські герої стримують ворога біля міста. За словами очільника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, росіяни для обстрілу Лисичанська використовують "Піони", авіабомби, ракети, системи залпового вогню.

У планах російських окупантів також захопити трасу Бахмут – Лисичанськ. Для цього вони хочуть закріпитися на панівних висотах Берестового. Трасу ми все одно не використовуємо, бо вона під постійним ворожим обстрілом. Щоб посилити своє угруповання, ворог перекинув до однієї батальйонної тактичної групи зі складу Центрального військового округу в район Новотошківського.

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