Як виглядає село Іванків на Київщині після російської атаки: відео наслідків

Українські військові повідомили про значні бої в районі села Іванків на Київщині. Російські війська намагалися просунутися на столицю з півночі, проте їх зупинили Збройні Сили України. Проте місто значно постраждало від атаки окупантів.

Російська війська, які наступали на Київ, зупинили біля села Іванків. Для цього українські оборонці підірвали міст.

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В мережі показали, як виглядає село Іванків Вишгородського району після того, як по ньому "пройшовся русский мир".

Відео наслідків боїв в районі села Іванків



Зазначимо, що Іванків знаходиться на половині шляху від кордону до Києва. Після нього відкривається можливість наступати на Київ через Вишгород.

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