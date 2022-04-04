Як виглядає спалена окупантами "Мрія": жахливі фото з Гостомеля

Київський фотограф Едуард Крижанівський показав світлини зинщеного Ан-225 "Мрія", який спалили окупанти на початку повномасштабної війни в Гостомелі.

На фото видні жахливі наслідки обстрілів росіян. "Мрію" повністю знищено – найбільший літак у світі більше ніколи не зможе злетіти в небо.

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Едуард Крижанівський опублікував фото руїн, які залишилися від Гостомельського аеропорту та "Мрії". Окрім самого літака пошкоджено ангар та місцеві прибудови.

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