Як виглядає спалена окупантами "Мрія": жахливі фото з Гостомеля
4 квітня 2022 , 10:41Читать новость на русском
Джерело:Едуард Крижанівський
Київський фотограф Едуард Крижанівський показав світлини зинщеного Ан-225 "Мрія", який спалили окупанти на початку повномасштабної війни в Гостомелі.
На фото видні жахливі наслідки обстрілів росіян. "Мрію" повністю знищено – найбільший літак у світі більше ніколи не зможе злетіти в небо.
Важливо Бойові втрати ворога та обстріл нафтобази в Тернополі: основне за 40 день війни
Едуард Крижанівський опублікував фото руїн, які залишилися від Гостомельського аеропорту та "Мрії". Окрім самого літака пошкоджено ангар та місцеві прибудови.
Дивіться також: Як виглядає зруйнована "Мрія" у Гостомелі