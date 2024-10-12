Росіяни перетворюють місто на руїни: який вигляд має Торецьк, де точаться наразі бої

Російські війська зайшли на східну околицю Торецька на Донеччині. Окупанти буквально стирають з лиця Землі місто та перетворюють на руїни.

У мережі з'явились фото та відео Торецька, яке під щільним вогнем російської армії. Наголосимо, що Сили оборони все ще контролюють 50% міста. Решта території – захоплена росіянами.

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Як виглядає Торецьк

На поширених кадрах видно, що у місті не залишилось жодного цілого будинку: всі багатоповерхівки зруйновані та частково вигоріли. Вулиці міста затягнуло димом через пожежі від прильотів.

На відео з висоти пташиного польоту, видно, що у Торецьку суцільні руїни, але це ніяк не впливає на інтенсивність російського вогню. Ворог продовжує нещадно гатити по місту, руйнуючи усе.

До слова, до початку війни у місті проживало понад 50 тисяч українців.

Росіяни можуть "сточитись" у Торецьку

Станом на сьгодні, 12 жовтня, ситуація у Торецьку складна – окупанти "просочилися" до центральної частини міста. Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV.

Торецьк на карті:

Бої в місті тривають. Вуличні бої – це відсутність лінії фронту. Інтенсивність боїв така, що одна будівля може бути в руках Сил оборони, наступна будівля уже в руках росіян, потім знову Сил оборони. Це постійне перетікання позицій,

– зазначив експерт.



Росіяни перетворюють Торецьк на руїни / Фото з тг-каналів

Тож, неможливо сказати, де лінія фронту проходить в місті і чи взагалі вона там існує. Попович також припустив, що ворогу важливо захопити Торецьк, бо це створює додаткову загрозу для Костянтинівки.

Росіяни зайшли у Торецьк: відео

За словами Поповича, якщо росіяни візьмуть Торецьк, тоді вони зможуть наступати на Костянтинівку з іншого боку.

"Тобто один напрямок — це Часів Яр, який ворог хоче захопити для наступу на Костянтинівку, другий напрямок – це Торецьк", – наголосив він.



У Торецьку продовжуються щапеклі бої / Фото з тг-каналів

Однак, саме у вуличних боях ЗСУ можуть сточити війська противника, що є важливим фактором для того, аби продовжувати утримувати наступ ворога, вважає Попович.