Світло взимку можуть відключати, як у липні, – голова НКРЕКП

Україна продовжує активну підготовку до відключень світла взимку. Згідно з прогнозами голови НКРЕКП Валерія Тарасюка, дефіцит електроенергії в Україні восени буде невеликим, але зимою може суттєво збільшитися.

Графіки відключень світла можуть бути аналогічними до тих, які застосовували до українців в липні. Водночас Тарасюк зазначає, що точно спрогнозувати ситуацію важко через непередбачувані фактори, такі як погода та можливі обстріли.

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Якими можуть бути відключення взимку

Тарасюк заявив, що дефіцит електроенергії в Україні взимку може бути співставним із тим, що спостерігалися у липні цього року.

Водночас у виданні нагадали, що в липні в Україні щодня діяли кілька черг відключень, і в Києві світла не було іноді до 18 годин на добу.

Голова НКРЕКП також зауважив, що на вересень-жовтень зазвичай припадає період найменшого споживання електроенергії, тому відключення у цей період можуть бути менш частими, або взагалі відсутніми.

Важко спрогнозувати, яким буде дефіцит. Невідомо, наскільки холодною буде зима, скільки додаткової потужності вдасться добудувати та чи будуть обстріли енергетики,

– додав Тарасюк.

До слова, вже сьогодні, 30 липня, вперше за тривалий час українці будуть зі світлом увесь день. Це стало можливим завдяки зниженню споживання електроенергії через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС.