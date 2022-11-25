Вивчати українську легко: рух "Єдині" відкриває реєстрацію на восьмий онлайн-курс

Українцям, які хочуть перейти на українську мову, пропонують онлайн-курс. Безплатні заняття розпочнуться 5 грудня.

Реєстрацію відкрив всеукраїнський рух "Єдині". Онлайн-курс стане вже восьмим.

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"Якщо ви у пошуках підтримки та дружньої атмосфери у процесі переходу на українську мову, тоді долучайтеся до онлайн-курсу з підтримки у переході на українську", – повідомляють організатори.

Скільки триватиме курс

Проєкт "Єдині" створили ініціатива "Навчай українською" та громадська організація "Українська гуманітарна платформа". Навчання проводять за підтримки уповноваженого із захисту української мови.

Курс передбачає 28 днів підтримки у переході на українську. Організатори зазначають, що їхня мета – це допомогти 1 мільйону людей опанувати українську до кінця 2024 року.

Творці курсу розповіли про результати роботи:

за пів року 50 тисяч учасників перейшли на українську;

розмовні клуби "Єдині" функціонують у 26 містах та територіальних громадах;

залучили 154 викладачів-модераторів та 300 волонтерів;

проєкт підтримали 40 зірок та блогерів.

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Що отримають учасники і як долучитися

Організатори зазначили, що на вебінарах учасників курсу підтримують зірки та лідери думок. Коли людина долучається до проєкту, то отримує:

завдання та навчальні матеріали щодня;

вебінари й онлайн-лекції;

розмовні клуби (онлайн чи офлайн);

консультації психолога щодо подолання мовного бар'єра;

техніка легкого запам'ятовування нових слів;

рекомендації для боротьби з суржиком.

Долучитися можна з України й з-за кордону. Для цього потрібно заповнити реєстраційну форму за посиланням. Організатори наголошують, що участь є безплатною.

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Режисерка про перехід на українську

Ірина Цілик є письменницею та режисеркою. Цьогоріч вона стала авторкою тексту загальнонаціонального радіодиктанту "Твій дім", який зворушив українців. Вона зізналася, що виросла у російськомовному середовищі, але вирішила – хоче вдосконалюватися саме на українськомовному просторі.

"Це все насправді такий захопливий процес, мені настільки в кайф далі вчитися і з кожним роком відчувати, що українська мова моя, мабуть, якось вдосконалюється", – сказала Цілик.