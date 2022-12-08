Україна – лідер і все змінюється: як війна вплинула на світові процеси

Від початку військової агресії Росії проти нашої держави у світі відбуваються перетворення. Втім, Україна займає позицію лідера.

Наразі у світі відбувається перебудова. Про це на IV Форумі вільних народів пост-Росії заявив лідер Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв.

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У світі відбувається перебудова

Війна Росії проти України, безумовно, вплинула на міжнародні процеси. Ахмед Закаєв зазначив, що наразі у світі відбуваються перетворення. Однак, наша держава займає позицію лідера.

Україна дійсно займає позицію лідера. І вони це з кожним днем доводять. Не тільки по тому, як вони відбивають російську агресію, але й по тому, як вони ведуть всі ці політичні процеси,

– наголосив Закаєв.

Лідер Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні зазначив, що в Москві наразі дуже пильно стежать за Форумом вільних народів пост-Росії. Дуже важливо, що його роботу підтримує Україна.

Закаєв зазначив, що організатори та учасники Форуму висувають ініціативи про так званий "демонтаж" – трансформацію Росії в іншу державу.

Дуже важливо, що Верховна Рада України визнала територію Чеченської Республіки тимчасово окупованою. Насправді це епохальні події. Завдяки підтримці українського народу чеченці готовіти продовжувати боротьбу за незалежність для деокупації Чеченської Республіки Ічкерія.

Також Закаєв підсумував, що сподівається, що подальша співпраця з українським народом дасть дуже позитивні резльтати. Зокрема, це дуже добре позначиться на роботі Форуму та впровадженні запропонованих ініціатив. Зауважимо, що йдеться саме про розпад Росії як останньої колоніальної імперії в Європі.



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