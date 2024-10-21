Ми всі в однаковій ситуації, – Садовий розповів, як війна відчувається у Львові

Мер Львова Андрій Садовий розповів, як відчувається війна у Львові. Він вважає, що в умовах російського вторгнення усі міста та громади України в однаковій ситуації.

За його словами, наразі участь у бойових діях беруть приблизно 30 тисяч львів'ян. Таку цифру він озвучив в інтерв'ю для "РБК-Україна".

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Як війна відчувається у Львові

Андрій Садовий зауважив, що фактично кожна родина відправила на війну захисника чи захисницю. Він також додав, що кожного дня у Львові проходять прощання із полеглими воїнами.

Це великий біль, тому ми всі в однаковій ситуації,

– сказав мер.

Водночас, за його словами, місто уже прийняло 18 тисяч поранених з усієї України. А ще багато військових, рідні міста яких перебувають під постійними обстрілами, у коротку відпустку разом із сім'ями їдуть саме до Львова.

Також, як зауважив Садовий, місцеві мешканці, як і ті, хто перебуває на війні, мають посттравматичний синдром.

Після війни ми краще це зрозуміємо. Зараз ми всі стиснуті як кулак, і сьогодні одна мета: де ти можеш зробити щось корисного для нашої перемоги, роби. Чи ти воюєш, чи ти забезпечуєш армію, чи ти лікуєш поранених, чи ти приймаєш переселенців,

– сказав Садовий.

За його словами, наразі у Львові проживає приблизно 150 тисяч переселенців. "Оцей весь мікс, звичайно, змінив місто, але візуально ви не побачите цього", – підсумував очільник міста.

Андрій Садовий додав, що у Львові менше руйнувань, адже місто розташоване за тисячу кілометрів від лінії фронту, але пригадав останню комбіновану атаку Росії у вересні.

"189 будинків зазнали ушкоджень. Втратили сім цивільних людей, в тому числі сім'ю Базилевичів, молода мама, троє діток…", – сказав він.