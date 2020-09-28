Протести в регіонах Білорусі стали меншими. Людей, які там виходять, брутально затримують та розганяють, використовуючи сльозогінний газ. Проте в Мінську цього ще не сталося.

У столиці Білорусі людям не дають можливості зібратися – перекривають транспорт, влаштовують перебої з мобільним зв’язком, вимикають інтернет. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів власний кореспондент "Радіо свобода" у Мінську Валерій Калиновський.

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Він зазначив, що такі дії не зупиняють людей і через різні двори вони виходять на місце збору – центральний проспект Переможців. Так 28 вересня 2020 року понад 100 тисяч вкотре зібралися і пройшли приблизно 20 кілометрів вулицями Мінська.

Звичайно, що міліція на початку пробувала арештовувати і в Мінську, думаючи, що можна не допустити та розігнати людей. Проте, коли вже з'явилося 3 – 4 – 5 тисяч людей, а тим паче 20 і 100 тисяч, – нічого зробити не могли,

– розповів Валерій Калиновський.

"Лише у кінці (протесту – 24 канал) ОМОН бігає, щоб когось затримати для статистики. Якщо у перші дні протестів тисячу людей затримували, то зараз 300 – 400", – додав Калиновський.

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За його словами, у Білорусі триває судовий конвеєр. Влада намагається зупинити народ штрафами, арештами, звільненням з роботи та переслідуваннями. Усе, аби збити хвилю невдоволення Олександром Лукашенком, виборами та побиттями.

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