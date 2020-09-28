Як влада намагається зупинити протести в Білорусі: пояснення журналіста з Мінська
Протести в регіонах Білорусі стали меншими. Людей, які там виходять, брутально затримують та розганяють, використовуючи сльозогінний газ. Проте в Мінську цього ще не сталося.
У столиці Білорусі людям не дають можливості зібратися – перекривають транспорт, влаштовують перебої з мобільним зв’язком, вимикають інтернет. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів власний кореспондент "Радіо свобода" у Мінську Валерій Калиновський.
Важливо Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео
Він зазначив, що такі дії не зупиняють людей і через різні двори вони виходять на місце збору – центральний проспект Переможців. Так 28 вересня 2020 року понад 100 тисяч вкотре зібралися і пройшли приблизно 20 кілометрів вулицями Мінська.
Звичайно, що міліція на початку пробувала арештовувати і в Мінську, думаючи, що можна не допустити та розігнати людей. Проте, коли вже з'явилося 3 – 4 – 5 тисяч людей, а тим паче 20 і 100 тисяч, – нічого зробити не могли,
– розповів Валерій Калиновський.
"Лише у кінці (протесту – 24 канал) ОМОН бігає, щоб когось затримати для статистики. Якщо у перші дні протестів тисячу людей затримували, то зараз 300 – 400", – додав Калиновський.
Читайте також Білоруська опозиціонерка Алексієвич виїхала до Німеччини
За його словами, у Білорусі триває судовий конвеєр. Влада намагається зупинити народ штрафами, арештами, звільненням з роботи та переслідуваннями. Усе, аби збити хвилю невдоволення Олександром Лукашенком, виборами та побиттями.
Протести в Білорусі: головне
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко.
- Втім, екзитполи та незалежні експерти повідомили про зовсім інші результати: згідно з ними, президентом Білорусі стала головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська.
- Обурені виборці почали виходити на мирні демонстрації. Силовики влаштували жорстокий розгін протестів.
- Від початку протестів 5 людей загинули, сотні були поранені, а ще тисячі – затримані.
- З 11 серпня у країні розпочався всенародний страйк. Працівники підприємств влаштували саботаж роботи, вимагаючи чесних виборів.
- 23 вересня Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію, яку, всупереч національному законодавству, не показували по телебаченню.
- Вечірні акції у день інавгурації особливо жорстоко розганяли силовики: багато затриманих та травмованих.
- Учасники протесту 27 вересня провели так звану "народу інавгурацію" Світлани Тихановської на знак протесту. Сама ж опозиційна політикиня висловила підтримку протестувальникам у 50-й день протестів та заявила, що демонстранти вийшли на вулиці зупинити режим.