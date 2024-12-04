У нас служать звичайні мобілізовані, – у ТЦК сказали, як влаштуватися до них на роботу

У військкоматах необов'язково служать військові або ті громадяни, які повернулися з фронту із пораненнями. До ТЦК можуть призвати із цивільного життя.

В інтерв'ю ЗМІ очільник Черкаського ТЦК Олег Тимошенко розповів, що у його відомстві – 70 відсотків – це ветерани. Серед решти – люди призвані із цивільного життя, передає 24 Канал.

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Як влаштуватися на роботу у ТЦК

Так, за останній місяць до роботи у Черкаському ТЦК долучилися 6 мобілізованих. Їх не вишукують спеціально. Людина проходить ВЛК, далі із нею проводять співбесіду, аби зрозуміти її навички і вміння.

Тимошенко наголосив, що коли громадянин – водій чи працював із документами, чи має потрібний досвід, йому пропонують долучитися до служби у ТЦК.

Очільник військкомату зауважив, що вакантних місць дуже багато. У ТЦК немає сталої численості людей. Вони постійно змінюються. Одні йдуть воювати, інші приходять працювати поранені, потім поранені за станом здоров'я звільняються.

Також Тимошенко повідомив, що працівники ТЦК беруть участь у бойових діях у складі зведених підрозділів, які прикомандировують до тієї чи іншої бригади на передовій.