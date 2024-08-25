Не реагує на Курську операцію: американський аналітик відповів, чого не зможе пережити Путін

Російський диктатор Владімір Путін не має на меті масштабно дати відсіч українським військовим в Курській області. Він ігнорує цю ситуацію або ж протидіє невеликою кількістю сил.

Критику від російської пропаганди на свої дії Путін ще може сприйняти, однак оголошення мобілізації стала б його кінцем. Таку думку 24 Каналу висловив ветеран армії США, аналітик OSINT4 Раян МакБет, зауваживши, що Кремль боїться можливих боїв у місті Курськ.

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Чого не переживе Путін

За словами ветерана армії США, відповідь Путіна на події в Курській області методом мобілізації може поставити його у гірше становище, ніж зараз. Тому російська влада і обрала інший шлях – не реагувати на Курську операцію та стримувати українських військових мінімальною кількістю сил. Російський контроль над засобами масової інформації є достатнім, щоб пропаганда могла поширювати цей наратив.

Однак російська пропаганда вже висуває критичні заяви щодо військових зусиль російського диктатора та його стратегії щодо України.

Невелику критику Путін зміг би пережити. Однак точно не загальну мобілізацію, в результаті якої діти російських еліт пішли б воювати,

– підкреслив МакБет.

Він додав, що росіяни дуже бояться боїв у самому місті Курськ, якщо українські військові до нього б просунулись. Російська влада не бажає бачити таку подію у перспективі та не усвідомлює, що війна може обернутись бумерангом.

Росіяни не хочуть бачити це на своїй території, якщо українські військові дійдуть до Курська, для Росії це буде проблемою,

– зауважив ветеран армії США.