Подарунки для Путіна: як російського диктатора вітали з днем народження

Якщо вірити офіційним даним, то у понеділок, 7 жовтня, у Владіміра Путіна був день народження. Публічно його вітали різними так званими "безпечними подарунками": веселими піснями, фільмами.

Якісь подарунки для кремлівського диктатора дарують особливо близькі люди. Таку думку 24 Каналу озвучила голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова.

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"Думаю, подарунки дарують особливо близькі люди. Наприклад, щось підкинути у резиденцію у Геленджик. Може бути, що знайдеться смілива людина, яка свій подарунок помаже "Новичком" (отруйна речовина – 24 Канал). З іншого боку, дуже хочеться побажати Путіну довгих років життя на лаві підсудних та в українській тюрмі, в Лук’янівці. Це краще, ніж Гаага", – сказала вона.

День народження Путіна: думки експертів

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив, що російські окупанти не змогли зробити Владіміру Путіну подарунок до дня народження – не змогли дати достатню відсіч ЗСУ в Курській області. Водночас кремлівський диктатор не збирається перекидати туди всі сили, його мета – продовжувати наступ в Донецькій області.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан припустив, що російське командування хотіло "привітати" його новими перемогами, однак не досягли успіхів. За його словами, це створило додаткові загрози для України, адже ворог може здійснити черговий теракт.