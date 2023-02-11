Знищена техніка та розгромлені окупанти: як воїни 72-ї бригади тримають оборону Вугледара
Бійці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців тримають на своїх мужніх плечах оборону Вугледара. Крім того, що українські захисники не дають ворогу навіть найменшого шансу на просування, наші бійці ще й майстерно знищують російську військову еліту.
Це підтверджують відео, надані 72-ю бригадою 24 Каналу. На них видно, як українська артилерія знищує техніку окупантів у районі Вугледару.
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72 бригада знищує окупантів під Вугледаром
На оприлюднених кадрах можна побачити чимало знищеної російської техніки та ліквідованих окупантів. Тим загарбникам, яким пощастило вижити, доводиться виповзати з поля бою.
Завдяки спільній роботі артилеристів та операторів дронів російські мрії про захоплення Вугледару руйнуються щодня. На відео видно колону ворожої техніки, яка рухається в тому районі. Щоправда, доїхати до свого місця призначення окупантам не вдається.Важливо! 24 Канал відкриває великий збір для 72 бригади. На позашляховик для хлопців, які нищать десятки одиниць техніки російських морпіхів під Вугледаром, необхідно зібрати 400 тисяч гривень. Задонатити бійцям можна, перейшовши за посиланням на "банку" або скориставшись номером картки 5375 4112 0294 0784.
Як 72-га бригада знищує ворога: дивіться відео
Невдалий штурм Вугледара: головне
- Окупанти намагалися штурмувати Вугледар Донецької області. Втім, українські захисники потужно розгромили загарбників. Кадри невдалого ворожого штурму стали останньою "точкою невралгії" в російському інформаційному просторі.
- Ще на початку лютого стало відомо, що воїни ССО спільно з бійцями з 72-ї окремої механізованої бригади зірвали штурм загарбників поблизу Вугледара. Як розповідають військові, вони влаштували засідку на шляху висування танкового підрозділу окупантів.
- Мовиться про 155-у бригаду морської піхоти, що базується у Владивостоці. Нагадаємо, що саме ця бригада брала участь у штурмі Києва у лютому та березні 2022 року. Крім того, її бійці здійснювали воєнні злочини в Бучі та Ірпені.