Українські воїни тренуються у засніженій Північній Англії: ефектні кадри

Українські воїни продовжують удосконалювати свої навички. Міністерство Великої Британії опублікувало ефектні кадри тренувань.

Участь у навчальній програмі взяли українські новобранці. Герої готувалися до бойових дій на передовій.

Зауважте Якщо велика армія не по кишені: що повинна врахувати Україна після війни, аби вижити

Українські новобранці, які беруть участь у навчальній програмі під проводом Великої Британії, на початку цього тижня тренувалися у засніженій Північній Англії, готуючись до бойових дій на передовій,

– мовиться у повідомленні.



Українські герої тренуються у Північній Англії / Ministry of Defence



Воїни готуються до виконання бойових завдань / Ministry of Defence



Українські герої тренуються у Північній Англії / Ministry of Defence

Британська розвідка поділилася новими новинами

Розвідка Великої Британії розповіла, що росіяни дотримуються традиційних військових планів укріплення. Вони не змінилися фактично з часів Другої світової війни. Вочевидь оборонні позиції ворога уздовж лінії фронту є вразливими до сучасних точних ударів.

"Будівництво значних оборонних рубежів є ще однією ілюстрацією повернення Росії до позиційної війни, від якої більшість сучасних західних військових в останні десятиліття в основному відмовилися", – зазначили у британській розвідці.

Інших деталей наразі не розкрили.