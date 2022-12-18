Українські воїни тренуються у засніженій Північній Англії: ефектні кадри
Джерело:Ministry of Defence
Українські воїни продовжують удосконалювати свої навички. Міністерство Великої Британії опублікувало ефектні кадри тренувань.
Участь у навчальній програмі взяли українські новобранці. Герої готувалися до бойових дій на передовій.
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Українські новобранці, які беруть участь у навчальній програмі під проводом Великої Британії, на початку цього тижня тренувалися у засніженій Північній Англії, готуючись до бойових дій на передовій,
– мовиться у повідомленні.
Українські герої тренуються у Північній Англії / Ministry of Defence
Воїни готуються до виконання бойових завдань / Ministry of Defence
Українські герої тренуються у Північній Англії / Ministry of Defence
Британська розвідка поділилася новими новинами
Розвідка Великої Британії розповіла, що росіяни дотримуються традиційних військових планів укріплення. Вони не змінилися фактично з часів Другої світової війни. Вочевидь оборонні позиції ворога уздовж лінії фронту є вразливими до сучасних точних ударів.
"Будівництво значних оборонних рубежів є ще однією ілюстрацією повернення Росії до позиційної війни, від якої більшість сучасних західних військових в останні десятиліття в основному відмовилися", – зазначили у британській розвідці.
Інших деталей наразі не розкрили.