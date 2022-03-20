Як впоратися з безсонням: корисні поради

Через постійні обстріли та тривогу в багатьох українців виникло порушення сну. Проте слід пам'ятати, що здоровий сон – це запорука здоров'я.

Безсоння шкодить не лише фізичному здоров'ю, а й психоемоційному стану. Проте, на щастя, є кілька дієвих способів, як знову почати спокійно засинати.

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Як побороти безсоння

У Центрі протидії дезінформації при РНБО розповіли, як впоратися з безсонням, яке є однією з природних захисних реакцій організму на перебування у небезпеці.

Одразу ж лягайте у ліжко, коли відчуваєте сонливість.

Перед тим, як лягти спати, слід провітрити приміщення. Оптимальна температура для комфортного сну становить 18 – 20 градусів тепла.

Протягом дня робіть фізичні навантаження, але не менше, ніж за 3 години до початку сну. Спорт чудово допомагає боротися з гормоном стресу.

Вечеря повинна бути легкою, щоб не сповільнювати вироблення гормону мелатоніну, завдяки якому ми спимо.

У другій половині дня віддайте перевагу теплій воді чи трав'яному чаю замість чорного, зеленого або кави.

Ноги повинні бути у теплі – так ви сигналізуєте мозку, що настав час спати.

Робіть дихальні вправи, щоб м'язи розслабились.

Використовуйте "білий шум". Він допомагає заснути навіть малюкам.

Відновлюйте рутину мирного часу.

У Центрі побажали усім швидко засинати, адже сон – це запорука здоров'я, а в такий важкий для країни час його потрібно берегти, щоб продовжувати боротьбу.