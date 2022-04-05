Як вступити у легіон "Свобода Росії": досвід росіян, які воюють проти путінського режиму

У Збройних силах України з’явився легіон "Свобода Росії". До нього входять добровольці, які перейшли на сторону ЗСУ в ході війни Росії проти України.

В рамках брифінгу, організованого інформаційним агентством "Інтерфакс-Україна", перші добровольці розповіли про нюанси вступу до легіону "Свобода Росії".

Читайте також Бачив Ірпінь, Бучу, Гостомель, вони знищені, – російський військовий, який тепер воює за Україну

Росіяни, які зрозуміли, що воюють не за тих

Надивившись на звірства своїх побратимів, деякі росіяни вирішили здаються у полон Збройним Силам. Українська сторона дає солдатам другий шанс повернутися на фронт. Проте лише тим, хто готовий боротися із путінським режимом.

Один із таких добровольців виступив на сьогоднішньому брифінгу. Він розповів, що пройшов усі необхідні перевірки та навіть отримав зброю. Наразі він передав українській армії усі набуті під час служби в Росії знання. Після того, як надані факти почали підтверджуватися на полі бою, було прийнято рішення розширювати легіон.

За добу легіон отримав понад 300 заявок на вступ. Зараз в нього входять не лише росіяни, але й білоруси, які вирішили здати зброю.

Я звертаюся до всіх громадян та військовослужбовці Росії, вступайте в наш легіон і будемо боротися з путінським режимом й, можливо, колись ввійдемо у власну вільну країну,

– закликав військовий.

Як вступити в легіон тим, хто воює проти України

Своєрідною "заявкою" на вступ є акт здачі зброї та перехід у полон.

Для того щоб потрапити в легіон доведеться пройти ряд перевірок. Військові, які вже перебувають в лавах "Свободи Росії", розповідають, що це:

детектор брехні, який засвідчує щирість намірів боротися із путінським режимом,

робота із психологами,

перевірка фізичних, морально-психологічних даних, а також визначення професійних навичок, зокрема вміння поводитися зі зброю.

Наприкінці кожен військовий повинен пройти атестаційну комісію. Саме вона приймає рішення про зарахування до легіону.

Тим часом – у Росії продають "трофеї" України: дивіться відео