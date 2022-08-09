Як вступити на навчання в Канаді у 2022 році: поради для українців

Далека Канада історично є союзником України. Ця країна підтримує та активно допомагає Україні у відбиті російської агресії, а також прихистила тисячі українців, що змушені через вторгнення ворога залишити Батьківщину.

Канада прийняла понад 40 000 українських біженців, організувала системну допомогу, а також створила сприятливі умови для навчання абітурієнтів і студентів з України. Які саме – читайте в матеріалі 24 каналу.

Читайте Як вступити чи продовжити навчання за кордоном

Дороге задоволення

Вища освіта у Канаді якісна, але дорога. Звісно, витрати на навчання не співставні з США чи Великою Британією, але все одно, мова йде про доволі значні суми – в районі 10 000 – 15 000 канадських доларів на рік й більше (без урахування проживання).

Разом це буде 20 000 – 30 000 канадських доларів на рік (не намагайтеся перевести цю суму в гривні, щоб не засмучуватись).

Попри великі витрати та ще більшу відстань, охочих навчатися саме у Канаді менше не стає. Як і завжди, є нюанси – йдеться про стипендії та гранти. Інформацію про них можна шукати та профільних платформах, зокрема, на erudera.com або Ukrainian Global University чи інших ресурсах.

Подавати можна одночасно кілька заявок до різних вишів, щоб мати вибір. Також, краще за все, подбати про заявку заздалегідь – десь за рік. Як правило, прийом триває з жовтня по лютий й за пів року до початку нового навчального року пул вже сформовано. Проте, цього року канадські виші зроблять для українців виключення, щоб ті мали рівні умови з абітурієнтами, чиї країни наразі не знищує росія.

Допомога українцям

Канадські університети – не лише навчальні заклади та наукові інституції, а також – бізнес. Втім, бізнес відповідальний. У зв'язку з російським вторгненням до України та російську політику національного геноциду керівництво деяких канадських вишів пішло на безпрецедентні кроки.

Наприклад, університет Альберти в Едмонтоні (при ньому працює один з найбільших центрів україністики у світі), скасував для всіх українських студентів оплату за 2022/2023 навчальний рік, а також пришвидшив розгляд вступних заяв від українців та спростив вимоги до необхідних для зарахування документів.

Університет не стягуватиме плату за навчання у 2022 – 2023 році з усіх українців-власників дозволу на навчання, які мають фінансові проблеми через війну. Ми також надамо фінансування для підтримки витрат на проживання для усіх нових та чинних українських студентів, які цього потребують, протягом академічного року 2022 – 2023,

– президент університету Альберти Білл Фленіган пообіцяв українським студентам всеосяжну підтримку.

Цей приклад не поодинокий – чимало інших канадських вишів також оголосили про додаткові стипендії для українців. Наприклад, про 30 стипендій для українців оголосив Університет Торонто, а Ванкуверський інститут медіамистецтва зарезервував для українських біженців 25 місць.

Також про допомогу українцям оголосив уряд країни. Біженці з України в Канаді отримують одноразову виплату у розмірі 3000 канадських доларів (по 1500 – дітям), дозвіл на перебування в цій країні на 3 роки (статус тимчасового резидента). Канадська влада не заперечує, щоб у майбутньому українці залишалися тут та будували нове життя. Власне, у випускників місцевих вишів для цього є всі умови та підстави.

Що потрібно українцям для вступу до канадських університетів

Нагадаємо, в Канаді велика та впливова українська діаспора. Зокрема, масштабну роботу проводить Конгрес українців Канади, завдяки чому чимало біженців отримали допомогу, зокрема, фінансову й допомогу при вступі до вишів. Також окремі провінції, де є велике українські лобі, запроваджують власні програми підтримки наших співвітчизників. Зокрема, така діє в Альберті.

У принципі, не так вже й багато. Лише три моменти.

Перший – документи про середню освіту (на результати ЗНО, а тим більше – "мультипредметного тесту" – не дивляться, головний критерій – випускні бали в атестаті).

(на результати ЗНО, а тим більше – "мультипредметного тесту" – не дивляться, головний критерій – випускні бали в атестаті). Другий – знання англійської мови (або французької, якщо ви хочете навчатись у провінції Квебек), й не просто знання, а зафіксоване проходженням TOEFL чи IELTS. Бал має бути більше 6.

Це "момент" із зірочкою, адже скласти ці міжнародні тести на знання англійської – справа не проста. Втім, і тут є "лайфхак", а саме – мовні школи програми University Pathway. Це фактично підготовче відділення вишів, де вас за 24 тижні навчать не лише англійської, але й підготують до життя та навчання у Канаді.

Після отримання сертифіката про завершення University Pathway ви маєте право на вступ до університету без іспитів. Навчання там також платне, втім, існує система знижок.

Українцям-старшокласникам, які опинилися в Канаді, буде простіше й дешевше, – середня освіта в державі є безкоштовною, тому вони зможуть опанувати англійську мову без зайвих витрат. Головне, щоб було бажання.

Третій момент – гроші. Канада – країна дорога й фінансової допомоги не вистачить, щоб оплатити навчання, підручники та проживання. Це потрібно зрозуміти та усвідомити.

І саме тут варто нагадати слова тимчасово повіреного України в Канаді Андрія Буквича, що він їх сказав у березні 2022 року в ефірі національного телемарафону, коментуючи особливості канадської державної програми підтримки біженців.

Людина, яка розглядає можливість сховатися від жахів у Канаді, має чітко оцінити свої можливості скористатися цією програмою. Я б сказав, що вона передусім розрахована на ту категорію українців, які мають родичів, знайомих, друзів в Канаді, які готові підставити плече на перший час, допомогти з найманням житла, а також з іншими витратами, які будуть у родини,

— наголосив пан Буквич.