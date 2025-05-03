Боротьба зі зміною клімату: як ЄС трансформує енергетичну інфраструктуру

Для Європи зараз вирішальний момент у боротьбі зі зміною клімату. З огляду на те, що екстремальні погодні явища трапляються все частіше, а температура продовжує зростати, необхідність діяти – незаперечна. Минулий рік був найспекотнішим за всю історію спостережень. Глобальне потепління вперше перевищило поріг у 1,5 градуса, який був встановлений Паризькою кліматичною угодою.

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Як ЄС рухається до відновлювальної енергетики

У відповідь на це Європейський Союз поставив перед собою амбітні цілі щодо відновлюваної енергетики, щоб відмовитися від викопного палива. Оскільки електрифікація необхідна для переходу від вугілля, нафти та газу, вона є ключовим елементом енергетичного переходу. Хоча був значний прогрес в збільшенні частки відновлюваної енергетики в енергетичному балансі ЄС, на який у 2024 році припадало майже половина всього виробництва електроенергії, попит на електроенергію також швидко зростає.

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Впровадження електромобілів та електрифікація систем опалення та охолодження в будівлях означають, що потрібно більше електроенергії. Ба більше, центри обробки даних у Європі зараз споживають близько 3% електроенергії. За прогнозами, ця цифра майже подвоїться до 2030 року через зростання потреб в обробці та зберіганні даних.

Тільки в Ірландії центри обробки даних у 2023 році спожили 21% загальної кількості електроенергії, перевищуючи показники міських домогосподарств (18%). Цей сплеск споживання створив величезний тиск на енергосистему Ірландії, передвіщаючи аналогічні енергетичні проблеми по всій Європі.

Досягнення амбітних цілей ЄС у сфері чистої енергії вимагає модернізації застарілої електромережі континенту, яка погано оснащена для роботи зі швидким зростанням попиту. Енергомережа у ЄС є найстарішою у світі, в середньому їй 45 – 50 років.

Перевантаження мережі – коли перевантаження перешкоджає надходженню електроенергії до споживача – вже призводить до марнування відновлюваної енергії, а тисячі гігаватів проєктів відновлюваної енергетики залишаються в чергах на підключення. Без значних модернізацій кліматичні амбіції Європи залишаться далеко недосяжними.

ЄС запровадив План дій щодо мереж, та це лише перший крок. Наразі Союз щорічно інвестує 33 мільярди євро у мережі розподілу електроенергії. Однак експерти оцінюють, що модернізація та розширення мережі вимагатиме щонайменше 584 мільярди євро до 2030 року.

Саме тому, починаючи з цього року, Європа повинна подвоїти свої щорічні інвестиції до 67 мільярдів євро. Додаткові кошти необхідні для забезпечення передачі відновлюваної енергії туди, де вона найбільше потрібна, та для запобігання ситуаціям, які гальмують проєкти з електрифікації.

На щастя, Європа може черпати натхнення у своїх колег.

У грудні Велика Британія представила План дій щодо чистої енергетики, метою якого є досягнення 100% чистої енергетики до 2030 року шляхом розблокування 40 мільярдів фунтів стерлінгів щорічних інвестицій. У межах цих зусиль Національна мережа Великої Британії зобов'язалася виділити 35 мільярдів фунтів стерлінгів на передачу електроенергії, включаючи 15 мільярдів фунтів стерлінгів на збільшення потужності мережі.

представила План дій щодо чистої енергетики, метою якого є досягнення 100% чистої енергетики до 2030 року шляхом розблокування 40 мільярдів фунтів стерлінгів щорічних інвестицій. У межах цих зусиль Національна мережа Великої Британії зобов'язалася виділити 35 мільярдів фунтів стерлінгів на передачу електроенергії, включаючи 15 мільярдів фунтів стерлінгів на збільшення потужності мережі. Аналогічно минулого року США запустили Ініціативу федерально-штатного розгортання сучасної мережі. Вона зосереджена на передових технологіях передачі для розширення потужності мережі.

Проблема не в технологіях, а у бюрократії

Як показують ці ініціативи, проблема полягає в політиці, а не в технологіях. Процеси видачі дозволів та планування енергосистеми в Європі, як відомо, є повільними. Розгортання передачі може тривати до десяти років, хоча саме будівництво займає лише рік – два.

Враховуючи, що Європі потрібно подвоїти поточну пропускну здатність міжмережевих мереж протягом наступних 10 – 15 років, щоб досягти кліматичних та енергетичних цілей, прискорення процесу видачі дозволів стало проблемою енергетичної безпеки.

Щоб розв'язати цю проблему, політики повинні оптимізувати процеси видачі дозволів та застосувати скоординований підхід до планування енергосистеми по всьому ЄС. Законодавчо встановлені цілі мають вирішальне значення для забезпечення прозорості для інвесторів та уникнення труднощів у ланцюжку постачання.

Ще однією ключовою сферою для покращення є оптимізація та розподіл мережі. Європейські політики повинні надавати першочерговий пріоритет запитам на підключення до мережі від найбільш зрілих проєктів та пропонувати чіткі рекомендації та терміни для системних операторів. Вимога фінансових зобов'язань щодо резервування розподіленої потужності мережі запобіжить спекуляціям та забезпечить своєчасне розгортання.

Наслідуючи приклад Великої Британії, Європейська Комісія повинна замінити застарілу модель розподілу потужності мережі за принципом "хто перший прийшов, той перший обслуговується" на збалансований розподіл потужності.

Чому у цій сфері важливі інновації

Окрім змін у політиці та збільшення фінансування, Європа повинна прийняти інновації. Традиційних рішень, таких як динамічне оцінювання ліній електропередач та будівництво нових, більше недостатньо. Майбутнє – за технологіями "розумних" мереж. Наприклад, застосунки зі штучним інтелектом можуть допомогти вирішити проблему перевантажень, довготривалого зберігання енергії, можуть подолати нестабільність відновлюваних джерел енергії. Штучний інтелект також може покращити чинну мережеву інфраструктуру, зменшуючи потребу в трудомісткому будівництві.

Але розкриття потенціалу технології все ще вимагатиме значних інвестицій у дослідження та розробки, а також стимулів для стартапів у цьому секторі.

Без суттєвої модернізації своєї енергосистеми Європа ризикує розтратити свій потенціал відновлюваної енергії та підірвати свої кліматичні цілі. Час напівзаходів минув. Угода ЄС про чисту промисловість та План дій щодо доступної енергетики підкреслили необхідність значних інвестицій в енергосистему. Щоб трансформувати свою енергетичну інфраструктуру, Європа повинна подвоїти фінансування, оптимізувати процеси видачі дозволів та впроваджувати інновації.