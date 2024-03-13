Треба зупинити "орбанізацію Європи", – експрем’єр Литви про Угорщину, санкції і "вибори" в Росії

Європарламент подає до суду на Єврокомісії через її рішення розблокувати заморожені кошти для Угорщини. Паралельно з цим Україна очікує на переговорну рамку та закликає ввести санкції проти російських агропродуктів.

Про суд з Єврокомісією, посилення санкцій проти Росії та не визнавання президентських "виборів" у Росії – 24 Каналу розповів експрем’єр Литви, євродепутат від Європейської Народної Партії (ЄНП) Андрюс Кубілюс.

До теми "Друзі Путіна в Європі перебувають на підйомі": інтерв’ю з главою комітету Європарламенту

Чому потрібно зупинити "орбанізацію Європи"

Андрюс Кубілюс – литовський політик, член Сейму Литовської Республіки, прем'єр-міністр у 1999 – 2000 та 2008 – 2012 роках, голова партії Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи.Зараз Андрюс Кубілюс працює євродепутатом від групи ЄНП, займає позицію члену комітету закордонних справ та комітету асоціації Україна – ЄС.

Європарламент подає до суду на Єврокомісію, яка виплатила 10 мільярдів євро Угорщині в грудні минулого року напередодні відкриття переговорів про вступ з Україною. На вашу думку, наскільки це виправдано?

Це правильно, що Угорщину потрібно контролювати й тиснути на неї. Не знаю, чи стане цей інструмент, який обговорюють у парламенті, ефективним. Я сам неодноразово казав, що в Європі потрібно зупиняти процес, який я сам називаю "орбанізацією Європи".

Але потрібно використовувати й інші інструменти, так звану статтю про лояльність, про обов'язок країн бути лояльними до Європейського Союзу і бути кооперативними, тобто співпрацювати одне з одним. Це четверта стаття Європейського договору.

Не знаю, чи зможемо ми порушити це питання саме під час цієї каденції Парламенту, але про це треба говорити. Треба перевершити культуру шантажу, яку створив Орбан. Якщо ми не зупинимо це, то ми можемо передбачити, що хтось окрім Орбана почне робити те ж саме.

Дивлячись на цю ситуацію з поданням позову проти Єврокомісії, чи можуть, скажімо так, росіяни скористатися цією ситуацією та просунути свої наративи?

Росіяни завжди це роблять, але в цьому випадку я не думаю, що ми маємо звертати увагу на російські та пропагандистські наративи. Тут стоїть питання про те, як зупинити поведінку угорського уряду та чи правильно зробила Єврокомісія, вивільнивши заморожені фонди для Будапешту.

Комісія стверджує, що рішення було правильним і, якщо я добре пам’ятаю, це сталося саме тоді, коли вирішувалося відкриття переговорів з Україною.

Я не думаю, що тут можуть виникнути серйозні внутрішні розбіжності в ЄС. Але я бачу тут позитивний аспект, що взагалі не лише члени Європарламенту, а й інші інституції дійсно шукають можливості, як зупинити цю "орбанізацію" в Європі.

Деякі кроки можуть бути ефективними, деякі кроки можуть бути не зовсім ефективними, але в будь-якому разі ось ця проблема "орбанізації" – очевидна.

Як ЄС має відреагувати на псевдовибори в Росії

Цього тижня в Росії відбудуться президентські вибори. І хоча це важко назвати виборами, якою буде реакція Європарламенту?

Звісно, це не вибори. У нас завжди є лінгвістична проблема – як назвати цю процедуру, що насправді не передбачає вибори? Навіть якби це були демократичні вибори, пофантазуймо, то все одно у 2021 році Європарламент вже сказав, що ті правки до Конституції, які дозволяють Путіну претендувати на наступний мандат, були схвалені не легітимно.

Тому, навіть за російською Конституцією Путін не може претендувати на наступну каденцію. І в резолюції два тижні тому Європарламент зазначив, що оскільки так звані вибори будуть проводитися на окупованих територіях, їх не можна називати легітимними.

Я сподіваюся, що ми ще в цьому парламенті зуміємо ухвалити резолюцію про те, як саме ми оцінюємо це явище і де ми скажемо, що Путін не є легітимним лідером. Я думаю, що це важливо зробити з юридичного погляду.

А з іншого боку, ми повинні бачити й те, що ентузіазм росіян стосовно Путіна стає все менш помітним. І зараз незгода із політикою Путіна стає дедалі відчутніша – це те, що ми бачили під час похорону Навального і те, що бачили в цих чергах людей, які підписувалися за опозиційного кандидата Надєждіна. Ці так звані вибори, можливо, дозволять глибше подивитися, що саме відбувається в суспільстві.

Переговорна рамка для України та санкції проти агротоварів з Росії та Білорусі

Єврокомісія представить переговорну рамку. Що це означатиме для України?

Це технічний крок, який потрібен для того, щоб найближчим часом уже розпочалася б сама процедура переговорів. Але, скажімо так, це вже початок перемовин.

Після цього почнеться щоденна робота переговорного процесу по кожному розділу. Тож, вже треба готуватися до трудомісткого та іноді дуже бюрократичного переговорного процесу.

Єврокомісія може запропонувати ввести санкції проти російських та білоруських агротоварів. Чи підтримуєте ви цю пропозицію?

Санкції проти російських товарів завжди виправдані. Я не знаю, яка кількість цих товарів все ще потрапляє на європейські ринки, тут потрібна статистика. Але, звичайно, Росія заробляє чималі гроші через експорт цих продуктів.

До цього часу ці санкції не запроваджувалися через припущення, що російське зерно дуже потрібне Африці. Я думаю, що на це треба дивитися реалістичніше. Не можна дозволити Росії заробляти гроші, особливо в Європі. Тому я абсолютно згоден, аби ці санкції функціонували.