Незламний: як юний кікбоксер з Черкас переміг параліч і надихає інших не здаватися

У Данила Ганенка, спортсмена з Черкас, в жовтні 2020 року стався інсульт, який призвів до паралічу лівої частини тіла. Однак за кілька місяців хлопець не лише став на ноги, але й не має наміру відмовлятися від своєї мети – завоювати світову першість з кікбоксингу.

Наразі боротьба за здоров’я досі триває. Данило проходить курс реабілітації, і крок за кроком відновлює рухомість кожної клітинки. І хоча він ще зовсім юний – хлопцеві лише 16 – він став своєрідним коучем для тих, хто зіткнувся з подібними труднощами.

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Любов з першого знайомства

Знайомство Дані з кікбоксингом відбулося, коли йому було 9 років.

Я як зайшов у спортзал, побачив ринг, побачив як діти займаються, як вони б’ють грушу, я з першого погляду начебто закохався,

– говорить Даня Суспільному.

Тож далі він цілком віддався улюбленій справі – виснажливі тренування, змагання і боротьба за різноманітні титули. Кожного разу перемог ставало дедалі більше, а місця на полицях, де зберігаються спортивні нагороди, все меншало. І їх було б ще більше, якби не те, що трапилося згодом.



На міжнародному чемпіонаті з кікбоксингу, 2019 рік / Фото Данила Ганенка



Данило та його батько / Фото Данила Ганенка

Травма – лікарня – реабілітація

Це сталося минулого року на Кубку України з кікбоксингу. Данило мріяв виступати на Чемпіонаті світу серед юніорів і до цієї мети залишався всього один поєдинок. Все йшло чудово – юнак переміг у двох раундах, щоразу відправляючи свого супротивника в нокдаун.

Він зрозумів, що треба щось робити, і в третьому раунді зробив такий негарний удар у потилицю,

– розповідає кікбоксер.

Відразу після поєдинку Данилу стало погано. Вже у лікарні батькам хлопця повідомили страшну новину – в нього стався інсульт, який паралізував ліву частину тіла. Згодом з’ясувалося, що хвороба давно жила в тілі юнака і підступно очікувала нагоди, щоб голосно про себе заявити. Травма на рингу стала саме цією причиною.



Данилу стало погано після поєдинку, 2020 рік / Скриншот з відео

Але Данило не мав наміру здаватися. Заручившись підтримкою лікарів та батьків, хлопець робив усе, що міг, і навіть більше.

Якщо йому на турніку треба було 2 підтягування зробити, то він робив 10. Якщо з ходунками треба було пройти 3 кола, то він проходив 5 кіл. Уже ніч, люди сплять, а він з тими ходунками круги намотує. Він приходив увесь мокрий,

– згадує тато Данила у коментарі UNIKKO TV.

Щоденна кропітка і виснажлива праця, як сталь, ще більше загартувала незламний дух хлопця і вже через досить короткий термін реабілітації Данило мав гарні результати, які дивували навіть медиків.



Реабілітація кікбоксера / Фото Данила Ганенка

Щоб підтримати інших

Перебуваючи у лікарні, Данило вирішив вести свій відеоблок, бо зрозумів, що має про що розповісти іншим. Тож він створив на ютюбі канал і перше відео, яке завантажив туди, так і називалося – " Незламний ".

". У своїх публікаціях, він розповідає про свою боротьбу з хворобою, про успіхи та досягнення. Каже, його ціль – донести до тих, хто зіткнувся з подібними проблемами, що інсульт – це не вирок .

. Зараз ютюб-канал Дані має понад півтори тисячі підписників. В кожному відео він закликає працювати над собою і не здаватися, показує тренування та розповідає про свій спосіб життя.

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Лікарі рекомендуватимуть Данилу відмовитись від професійного спорту, але хлопець має інші плани. Він вірить, що зможе повністю одужати і повернутися до свого звичного життя.