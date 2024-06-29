Війна оголила всі проблеми: релігієзнавиця пояснила, як найкраще заборонити діяльність УПЦ МП

Понад 140 народних депутатів не підписали документ на підтримку заборони УПЦ МП. З одного боку, маємо дбати про власні національні інтереси. З іншого – пам'ятати, що прямуємо шляхом демократичного розвитку, де поважають і гарантують принципи свободи та прав людини .

Якби у 2014 році Росія не розпочала війну, Україна і надалі б розширювала та масштабувала релігійні свободи. Такою думкою з 24 Каналом поділилася релігієзнавиця та докторка філософських наук Людмила Филипович, наголосивши, що війна підсвітила проблеми, які у мирний час не були такими явними.

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Як найкраще заборонити діяльність УПЦ МП

На території України досі залишаються релігійні організації, які не зважають на інтереси України – це абсолютно очевидний факт. І саме для боротьби з такими установами закон про заборону діяльності УПЦ МП був підготовлений урядом та направлений на розгляд у Верховну Раду ще на початку 2023 року.

Фактично цей документ уже півтора року перебуває у ВР. Людмила Филипович поки не бачить завершення цього процесу. Оскільки перша версія закону принципово вирізняється від другої версії. Є багато запитань до формулювання в останньому варіанті.

Інколи колективний інтерес вище від індивідуального. Можна поступитися заради того, щоб зберегти державу. Саме зараз такий період і настав, тому що перед нами стоїть питання – або ми виживемо та збережемося як суб'єкт історії та міжнародного права, або нас знищать. Тоді про які свободи йтиметься, якщо у нас не буде своєї держави, законів та правил життя?!

– наголосила релігієзнавиця.

Отже, потрібно прислухатися до рекомендацій, які отримуємо від міжнародних та українських експертів, останні не були долучені до аналізу та експертизи останньої версії закону. У якій явно не вистачає механізмів, як повинна здійснюватися тактика щодо боротьби з релігійними організаціями, які працюють не на користь України. Ба більше, які є п'ятою колоною та зсередини розвалюють нашу державу.

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Я за те, аби кожний випадок розглядався індивідуально, точково, як ми кажемо. Щоб збиралася достатня доказова база, щоб це не були тільки політичні рішення, щоб вони базувалися на добрій правовій основі,

– констатувала докторка філософських наук.