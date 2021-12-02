Як закінчить своє політичне життя Лукашенко

Чергові оголошені кримські "заяви" Олександра Лукашенка мають цілком прогнозований характер.

Ситуація психічно неврівноважених диктаторів є старою улюбленою забавкою Кремля із передбачуваним фіналом.

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Сценарій відомий

Бо після того, як Лукашенко підпише та відвідає все що від нього наразі вимагають росіяни, і щодо остаточної "інтеграції" Білорусі, і щодо півострову, він нікому не буде потрібний у будь-якого владного керма.

У живих його росіяни скоріше за все залишать, але у не дуже публічній формі, приблизно як Януковича.

Ба більше, після "остаточного возз'єднання" агресора з Мінськом адміністрацію та ключових силовиків режиму Луки очевидно чекатиме від влади "нового федерального округу" вкрай неприємний "сюрприз" у вигляді зачистки.

Скоріш за все, через "порушення радянської законності" щодо замордованих сотень протестувальників 2020 року. Не від любові до демократії, а суто у стилі заміни "єжових рукавиць" на "пенсне пана Берії".

Заручник Кремля

А сам Лукашенко буде не просто "важко хворим пенсіонером союзного значення" але й людиною, що щоденно засипатиме із думкою про лаву Басманного суду і про розстрільні статті Кримінального кодексу РБ.

Гіпотетично саме його за цим білоруським кримінальним законом й судитимуть, якщо у Москві колись вирішать провести це шоу.

Втім, це не знімає від влади України та від громадянського суспільства відповідальності щодо негайного реагування на антиукраїнську політику мінського режиму