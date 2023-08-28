У Зеленського спрогнозували закінчення війни в Україні

Михайло Подоляк прокоментував завершення війни, яку Росія почала проти України. За його словами, велика наївність вважати, що Україні доведеться повертати території, відвойовуючи кожен кілометр кров'ю.

Радник глави Офісу Президента пояснив, що війна завершиться так, як і почалась. Раніше Володимир Зеленський сказав, що він не може сказати, чи буде у нас третій День Незалежності під час війни.

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Що сказав Подоляк про завершення війни

Радник Андрія Єрмака розповів, що вся внутрішня легітимність Путіна будується на переконанні російських еліт, що він "іще не програв війну". Та в самому Кремлі вже розуміють невідворотне – що більше Росія втрачатиме окупованих територій, то швидше відбудеться падіння підтримки режиму.

Михайло Подоляк назвав виграшем часу:

вбивство Пригожина;

підготовку в Росії нової мобілізації для насичення фронту.

Але годинник уже веде зворотний відлік. Легко не буде, але велика наївність вважати, що Україні доведеться повертати території, відвойовуючи кожен кілометр кров'ю. У міру просування на Півдні та виходу українських сил до адмінкордону з Кримом події набуватимуть іншого вигляду. Зрештою все закінчиться швидко і в один момент – так само, як і почалося,

– заявив радник глави Офісу Президента.

Зазначимо, що днями Михайло Подоляк заявив, що війна закінчиться на території Росії.

При цьому представник ГУР МО Андрій Юсов зауважив, що існують певні сценарії закінчення війни. За його словами, їх на щоденній основі уточнюють й опрацьовують.

Він додав, що дуже хотів би сказати дату закінчення війти, але слід розуміти, що мовиться не про гороскоп або карти таро. Він підкреслив, що мовиться про складне військове та геополітичне становище.

Буданов відповідав на питання, коли завершиться війна

Глава Головного управління розвідки Міноборони України під час інтерв'ю відповів на питання, коли завершиться війна. Генерал-майор назвав це питання цікавим.

Особисто ми сподіваємося, що воно (завершення війни – 24 Канал) буде швидким, але оскільки ми щойно торкнулися релігії, тільки Бог знає відповідь,

– зазначив Кирило Буданов.

Він також зауважив, що Заходу не вийде нав'язати мир українському народу. Детальніше про позицію Буданова – читайте за посиланням.