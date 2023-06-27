"Заколот Пригожина" вніс розкол й у його команду

Заколот Пригожина вніс розкол у його команду політтехнологів та медіатехнологів. Окрім ПВК "Вагнера", у Пригожина є підконтрольна група політтехнологів. Ця група організована у Фонд захисту національних цінностей.

Як же стався цей розкол

Зокрема, туди входять Максим Шугалей, Марія Бутіна, Віталій Мілонов, Олександр Малькевич. Майже всі з них ідентифіковані в окупаційній діяльності.

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Наприклад, Малькевич організовував у Запорізькій та Херсонській областях окупаційні ЗМІ. Мілонов як депутат держдуми організовував постачання амуніції, фінансових засобів тощо. окупаційним військам та брав участь у діяльності окупаційних адміністрацій. А Шугалей займався підтримкою вантажу "300" окупаційних військ.

Мілонов і Бутіна відразу ж присягнули Путіну, Малькевич засудив дії заколотників, але при цьому не називав їхніх імен. Шугалій у своєму телеграм-каналі повідомив, що його сторінку в ВК заблокували і заявив: "У цій країні (Росії) потрібно щось змінювати".

Останні шість місяців, політтехнологічні структури Пригожина займалися підкоренням електорального сегмента ветеранів окупаційних військ та їхніх родин. Шугалей навіть випустив книгу, з критичним змістом про міноборони Росії і пообіцяв передати її доньці Шойгу.

В'їзд Максима Шугалея на окуповану територію України заборонили.