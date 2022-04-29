Як закрити для Росії лазівки з обходу санкцій: Україна запропонувала механізм

29 квітня 2022 , 18:57

Джерело:

телеграм Андрія Єрмака

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія продовжить шукати лазівки для обходу санкцій. Втім, Україна має механізм, які не дасть їй такої можливості.

Росіяни будуть і далі шукати лазівки наповнення бюджету нафтодоларами в інших країнах,
–  написав голова ОП.

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Як закрити для Росії лазівки з обходу санкцій

Єрмак заявив, що, наприклад, такі індійські нафтові компанії як Indian Oil, Bharat Petroleum та Hindustan Petroleum вирішили обійти санкції.

Зокрема, хочуть укласти контракт на імпорт нафти з Росії, який діятиме півроку. Натомість "Роснефть" для постачання має намір використовувати непідсанкційних посередників.

Україна пропонує відповідний механізм

Представлений групою українських і міжнародних експертів план з посилення обмежень проти Москви дозволить перекрити ці можливості.

У санкційном плані групи Макфола-Єрмака нашим союзникам запропонований механізм вторинних санкцій, який надасть можливість підвести під обмеження також посередників, дотичних до підсанкційних компаній,
 підсумував він.

Нагадаємо, зараз Європейський Союз працює над шостим пакетом санкцій проти держави-агресорки. Обмеження, найімовірніше, міститимуть певну заборону на імпорт російської нафти та відключення низки російських банків від SWIFT.

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Автор: Марта Касіянчук