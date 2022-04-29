Як закрити для Росії лазівки з обходу санкцій: Україна запропонувала механізм
Джерело:телеграм Андрія Єрмака
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія продовжить шукати лазівки для обходу санкцій. Втім, Україна має механізм, які не дасть їй такої можливості.
Росіяни будуть і далі шукати лазівки наповнення бюджету нафтодоларами в інших країнах,
– написав голова ОП.
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Як закрити для Росії лазівки з обходу санкцій
Єрмак заявив, що, наприклад, такі індійські нафтові компанії як Indian Oil, Bharat Petroleum та Hindustan Petroleum вирішили обійти санкції.
Зокрема, хочуть укласти контракт на імпорт нафти з Росії, який діятиме півроку. Натомість "Роснефть" для постачання має намір використовувати непідсанкційних посередників.
Україна пропонує відповідний механізм
Представлений групою українських і міжнародних експертів план з посилення обмежень проти Москви дозволить перекрити ці можливості.
У санкційном плані групи Макфола-Єрмака нашим союзникам запропонований механізм вторинних санкцій, який надасть можливість підвести під обмеження також посередників, дотичних до підсанкційних компаній,
– підсумував він.
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