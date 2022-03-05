Як Запоріжжя готується до облоги окупантів

5 березня 2022 , 18:38
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Джерело:

телеграм-канал Олександра Старуха

Росія атакує Україну з півдня та намагається пройти в Запоріжжя. Та в козацькому місті готові до облоги російських окупантів.

Про це заявив глава Запорізької ОВА Олександр Старух. Він повідомив, що в Запоріжжі працюють усі служби.

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Старух розповів, що в Запоріжжі опрацьовують питання:

  • логістики;
  • накопичення їжі;
  • укріплень;
  • побудови барикад у середині міста.

Він заявив, що барикад повинно бути багато. Та водночас глава Запорізької ОВА зазначив, що барикади не повинні заважати переміщатися мешканцям міста і транзитному транспорту.

Старух наголосив, що вулиці у центрі не повинні бути перекритими.

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Автор: Михайло Гема