Як Запоріжжя готується до облоги окупантів
5 березня 2022 , 18:38Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Олександра Старуха
Росія атакує Україну з півдня та намагається пройти в Запоріжжя. Та в козацькому місті готові до облоги російських окупантів.
Про це заявив глава Запорізької ОВА Олександр Старух. Він повідомив, що в Запоріжжі працюють усі служби.
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Старух розповів, що в Запоріжжі опрацьовують питання:
- логістики;
- накопичення їжі;
- укріплень;
- побудови барикад у середині міста.
Він заявив, що барикад повинно бути багато. Та водночас глава Запорізької ОВА зазначив, що барикади не повинні заважати переміщатися мешканцям міста і транзитному транспорту.
Старух наголосив, що вулиці у центрі не повинні бути перекритими.
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