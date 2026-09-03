Масові запуски "Шахедів" та їхніх російських аналогів "Герань" – це не лише спроба уразити конкретну ціль. Це ще й спосіб змусити Україну витрачати дефіцитні та дорогі ракети ППО на відносно дешеві безпілотники. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Ціна питання

Орієнтовна собівартість однієї "Герані" у відкритих джерелах оцінюється в десятки тисяч доларів. Різні оцінки дають приблизно 20 – 50 тисяч доларів (залежно від модифікації та того, що саме рахувати – виробничу собівартість чи повну вартість системи). Але якщо проти такого дрона використовувати ракету Patriot, економіка змінюється радикально: один перехоплювач може коштувати понад 3 мільйона доларів. Для NASAMS це також сотні тисяч або понад мільйон доларів залежно від типу ракети.

Тобто Росія може витратити умовні 30 тисяч доларів, щоб поставити перед Україною вибір: або пропустити ціль, або витратити на її знищення ресурс, який у десятки чи навіть сотні разів дорожчий. Саме тому одним із найважливіших технологічних рішень України стали дрони-перехоплювачі.

Дрон має збивати дрон

Україна фактично створила новий шар протиповітряної оборони — коли дешевий безпілотник полює на інший безпілотник. Вартість українських перехоплювачів у відкритих джерелах сьогодні оцінюється переважно у кілька тисяч доларів. Для окремих моделей йдеться приблизно про 2 – 5 тисяч доларів. Це означає, що навіть у разі застосування кількох перехоплювачів для знищення однієї повітряної цілі співвідношення витрат залишається на користь оборони.

Це принципово важливо, тому що Росія переходить до війни масованих запусків. За оцінками української влади, російське виробництво та застосування ударних дронів продовжує масштабуватися, а отже, питання вже не в тому, чи можемо ми збити конкретну "Герань", а в тому чи можемо ми робити це сотнями й тисячами щодня.

Саме тут дорогі ракети мають об'єктивне обмеження: їх неможливо виробляти та накопичувати у кількостях, співмірних із темпами виробництва дешевих БпЛА.

Дрони-перехоплювачі дають іншу модель. Вони дешевші, простіші у масштабуванні, їх можна виробляти великими серіями, а їхня втрата не створює такого фінансового навантаження, як втрата дорогої ракети.

Це не означає, що Україні більше не потрібні Patriot, NASAMS чи SAMP-T та інші системи ППО. Навпаки. Вони потрібні для тих загроз, проти яких дешевий перехоплювач не є відповіддю. Але економічно безглуздо використовувати ракету вартістю сотні чи мільйони доларів проти цілі, яку можна знищити засобом за кілька тисяч.

Тому майбутнє – не у виборі між ППО та дронами. Майбутнє – у правильному розподілі цілей між різними рівнями оборони.

Україна змінює економіку повітряної оборони

Перевага перехоплювачів не лише у ціні самого дрона. Важлива ще й масштабованість. Якщо противник може виробити сотні або тисячі ударних БпЛА, система протидії має мати можливість виробляти та застосовувати співмірну кількість засобів перехоплення. Саме тут Україна отримала перевагу, якої не було на початку повномасштабної війни. Дрони стали масовим продуктом. А отже, протидія їм також перейшла у масове виробництво.

За повідомленнями української влади, на початку 2026 року виробництво спеціалізованих дронів-перехоплювачів уже вимірювалося тисячами одиниць на добу. Це принципово інша логіка, ніж виробництво складних зенітних ракет.

І тут важливо розуміти: головна інновація полягає не в тому, що дрон може збити інший дрон. Головна інновація – у зміні економіки повітряної війни. Раніше нападник міг нав'язати обороні невигідний обмін: дешевий засіб атаки проти дорогого засобу перехоплення. Тепер Україна поступово перевертає цю модель.

Та сама економіка працює і на території Росії

Цікаво, що дзеркальна ситуація виникає під час українських далекобійних ударів.

Україна використовує безпілотники для ураження російської військової промисловості, нафтопереробних підприємств, складів та іншої інфраструктури, яка має значення для воєнної економіки. Росія у відповідь змушена створювати навколо цих об'єктів багаторівневий захист. І тут виникає та сама проблема: захищати великий промисловий об'єкт від дешевих безпілотників дорого.

Показовим є приклад "Панцир-С1". У відкритих джерелах вартість одного комплексу оцінюється приблизно у 15 – 20 мільйонів доларів. Це складна система, яка має радар, оптико-електронні засоби та ракетно-гарматне озброєння. Якщо така система захищає завод від безпілотників, виникає очевидне питання: скільки коштує сама оборона заводу і скільки ресурсів потрібно, щоб забезпечити її цілодобову роботу?

Український дрон при цьому може коштувати на порядок або кілька порядків менше. Тому його завдання – не обов'язково знищити сам "Панцир". Достатньо змусити Росію розгортати дорогі системи, переміщувати їх між об'єктами, витрачати боєкомплект, утримувати персонал і створювати додаткову інфраструктуру захисту. У результаті один дешевий безпілотник створює для противника витрати, які значно перевищують його власну собівартість. Це вже економічна війна, навіть не враховуючи ті збитки, які ми щодня наносимо російській економіці.

Чому російська ППО не може гарантувати захист заводів

Важливо не потрапити у пастку спрощення. Якщо український дрон досягає цілі, це не означає автоматично, що російська ППО "нічого не бачить".

Сучасна система ППО працює не за принципом абсолютного щита. Будь-яка оборона має обмежену кількість засобів, каналів супроводу, часу на реагування та боєкомплекту. Коли одночасно з'являється велика кількість цілей, частина з них може прорватися. Особливо складною стає ситуація, коли нападник використовує різні типи безпілотників, нові маршрути, маневрує і створює навантаження на систему оборони.

Для захисника кожна ціль потребує виявлення, класифікації, супроводу та рішення щодо способу ураження. Саме тому дронова війна поступово перетворюється на змагання не лише технологій, а й кількості. І це вже видно на практиці.

У 2026 році українські удари по російських нафтопереробних підприємствах стали настільки системними, що, за даними Reuters, у січні – травні з ладу в різний час виводилиля потужності переробки на близько 700 тисяч барелів на добу.

Це вже не просто історія про окремий успішний проліт безпілотника. Це вплив на економічну систему. Як я вже писав вище, Росія змушена витрачати ресурси на захист заводів, складів та енергетичної інфраструктури одночасно з фінансуванням самої війни.

Найдорожча частина дрона – не сам дрон

Саме тому в цій війні не можна оцінювати ефективність безпілотника лише за його ціною. Коли дрон за 2 – 5 тисяч доларів знищує "Герань" за 30 – 50 тисяч, уже маємо позитивну економіку перехоплення.

Але дрон за десятки тисяч доларів, який змушує противника використовувати систему ППО за мільйони, може мати ще більший ефект. А якщо той самий дрон у результаті уражає нафтопереробний завод, склад або підприємство оборонної промисловості, його економічна ефективність вимірюється вже не ціною апарата, а вартістю порушеного виробничого циклу.

Саме тут українські далекобійні безпілотники стають не просто зброєю, а інструментом економічного тиску. І це принципово нова модель війни: дешевий засіб може змусити противника витрачати дорогі ресурси на захист або створити збитки, кратно більші за його собівартість.

Війна дронів поступово стає війною собівартості

Ще у 2025 році Росія намагалася змусити Україну витрачати мільйони доларів на ракети, обслуговування систем, пальне для літаків, гелікоптерів, їній боєкомплект, запускаючи сотні "Гераней" та інших безпілотників, кратна вартість яких є суттєво нижчою. Вже цього року Україна відповіла створенням дешевих перехоплювачів, які перевернули це співвідношення.

На іншому кінці дистанції відбувається те саме. Українські далекобійні дрони змушують Росію будувати дорогий захист навколо підприємств, нафтопереробних заводів, складів та військових об'єктів.

Тому питання майбутнього ППО звучить уже не: "Чим ми можемо збити цю ціль?". Воно звучить інакше: "Чим ми можемо збити цю ціль так, щоб наступного разу у противника було менше грошей на нову атаку, а у нас – достатньо ресурсів для її відбиття?".

У цій війні переможе не той, хто зможе витратити більше, а той, хто навчиться витрачати менше для знищення дорожчого засобу ураження.