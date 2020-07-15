В Україні ввели збір за виліт пасажирів: як це вплине на ціну квитка
Ціна на квиток не буде вищою через введення в Україні збору за виліт пасажирів. Раніше авіакомпанії також здійснювали цей збір.
Досі питання регулювала постанова Кабінету Міністрів, заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє 24 канал.
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За його словами, інколи це створювало певну загрозу, бо не всі перевізники хотіли платити та зверталися в судові інстанції. Однак Криклій наголосив, що й українські, й іноземні компанії збір платили.
Тому введення збору за виліт на ціну квитків це не повинне вплинути,
– зазначив міністр.
Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада прийняла у другому читанні закон, яким запроваджується податок з авіаперевізників за кожного пасажира, який відлітає з українського аеропорту.
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Що відомо про суми збору
- За кожного пасажира стягуватиметься збір у розмірі 0,5 долара на внутрішніх рейсах, і 2 долари – на міжнародних.
- За кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України, для перевезень у межах держави – 2,5 долара, для міжнародних перевезень з та до України – 10 доларів.