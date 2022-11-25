Командування ЗСУ терміново звернулося до російських військових

Чимало російських окупантів розуміють, що загинуть на війні проти України. У мережі опублікували відеоінструкцію для загарбників, як вони можуть врятувати своє життя.

У п'ятницю, 25 листопада, Центр стратегічних комунікацій опублікував відео для російських військових, що "приходять до тями" та розуміють наслідки відправлення на війну. В організації зазначили, що це є офіційним зверненням українського командування Збройних Сил до путінських солдатів.

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Як окупанти можуть пришвидшити закінчення війни

Очевидно, що поразка Росії не за горами та війна проти України закінчить повним фіаско для Путіна. Однак солдати ворожої армії можуть пришвидшити цей процес та просто здатися у полон. У Збройних Силах запевнили, що зі загарбниками поводитимуться належним чином.

Водночас ті, хто здаються у полон, не знають правил війни, відомих як міжнародне гуманітарне право. Але вони внесені в програму нашого (українського – 24 канал) військового вишколу,

– зазначили в ЗСУ.

У ролику від офіційного командування нашої армії детально розповіли, які права мають російські солдати після здачі у полон, який статус вони набувають та констатували, що українські вояки гідно поводитимуть з бранцями, які вирішили скласти зброю.

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Однак там також наголосили, якщо під час "здачі у полон" окупанти вирішать відкрити вогонь по підрозділах української армії, згідно з Женевською конвенцією, це буде класифікуватись як воєнний злочин – себто віроломство. У такому випадку, до речі, військові мають право відкрити вогонь у відповідь.

Серед головних правил здачі у полон для російських окупантів є:

вихід з піднятими руками та озвучення фрази "я здаюсь";

вихід по одному, без зброї та за командою;

виконування всіх наказів, що озвучують ЗСУ;

під'їзд на техніці з білим прапором та зупинка на відстані не менше кілометра від позицій ЗСУ.

Збройні Сили також звернулися до народу Білорусі

Нещодавно командування української армії опублікувало відео, у якому звернулось до білоруської нації та попередило жителів сусідньої країни про можливі провокації. Вочевидь, Росія намагатиметься втягнути Білорусь у повномасштабну війну та задля цього організує теракт на території сусідньої країни, звинувативши у всьому Збройні Сили.

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