Один планував весілля, інший мав доньок: що згадують про загиблих рятувальників у Хмельницькому
Джерело:Всім
У ніч проти 27 лютого країна-терористка атакувала Хмельницький іранськими дронами-камікадзе. Під час ворожого обстрілу загинули двоє рятувальників, які перебували на місці ліквідації пожежі після влучання одного з БПЛА.
З 21-річним Владиславом Двораком та 31-річним Сергієм Севруком попрощалися у місті 28 лютого. Відомо, що Владислав помер на місці ліквідації пожежі, а 31-річний Сергій Севрук – у лікарні.
До теми Окупанти запустили "Шахіди" по Києву та Хмельницькому: усе, що відомо про нічну атаку дронами
Що відомо про загиблих рятувальників
Знайомі рятувальників описують їх з теплом та болем. Зокрема, заступник начальника Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області Андрій Козак підкреслив, що загибель чоловіків – це велика втрата для рятувальної родини як Хмельниччини, так і всієї України.
Хлопці не шкодуючи свого життя, рятували інших людей. А ра*истські мерзоти їх вбили. Ніколи не пробачимо і помстимося,
– сказав він.
Так, Владислава Дворака колеги згадують як чоловіка, відданого своїй справі. Вони зазначають, що мало хто любив службу так, як він. Він працював у ДСНС з 2021 року та був командиром відділення пожежної частини. У нього залишилася наречена, з якою він планував весілля.
Мати ж Владислава з горем відзначила, що син був її надією та опорою. "Мій син – надія і опора. Скучаю і люблю", – написала вона у соцмережі.
У Сергія Севрука ж, який був молодшим сержантом служби цивільного захисту, залишилися дружина та дві маленькі донечки. А лише через вісім днів йому мало б виповнитися 32 роки.
Його колеги підкреслили, що назавжди запам’ятають Сергія мужнім та відповідальним рятувальником.
Він так хотів цієї роботи. Він рятував, а його не врятували,
– сказали рідні Сергія біля його труни.
У Хмельницькому попрощалися з загиблими героями / Джерело фото "Всім"
Проводжали в останню путь навколішки
Провести в останню путь та віддати шану рятувальникам до Головного управління ДСНС області прийшли рідні та друзі чоловіків, а також чимало небайдужих містян. Серед них були й правоохоронці, рятувальники та нацгвардійці.
Біля світлин чоловіків, які ціною власного життя рятували чуже, лежало спорядження пожежників та чимало квітів. Коли ж загиблих проносили вулицею міста, їх проводжали навколішках, під звук пожежної сирени.
Відомо, що Сергія Севрука поховали у Деражні, а його колегу Владислава Дворака – у Шепетівському районі міста.
Проводжали чоловіків навколішки та під звуки пожежної сирени / Джерело фото "Всім"
Зазначимо, що рідні загиблих відкрили у соцмережах збір коштів на допомогу сім’ям. Усі небайдужі можуть долучитися за реквізитами:
- 4731 2191 2045 9858 – Дворак Іван, батько Владислава,
- 5168 7573 9301 1525 – Петрович Наталія, сестра Сергія.
Що відомо про атаку дронами: коротко
- Перші вибухи у Хмельницькому 27 лютого прогриміли близько 2 ночі. Загалом їх було три.
- Внаслідок атаки були й четверо поранених людей, з яких троє були у важкому стані.
- Як повідомив глава МВС України Ігор Клименко, загиблі рятувальники разом з колегами вночі ліквідовували наслідки атаки російських безпілотників. Ворог повторно обстріляв їх – умисно вдарив по рятувальниках без зброї. Ще троє працівників ДСНС – у лікарні з пораненнями.