Замість лікарень та шкіл – душ на вулиці та пересувний телевізор:"блага" окупації Сєвєродонецька
Джерело:Сергій Гайдай
В тимчасово окупованому Сєвєродонецьку загарбники не поспішають відбудовувати місто чи принаймні відремонтувати світло та газ. Замість сучасних лікарень, шкіл та спортивних арен – технічна вода, душ на вулиці та пересувний телевізор.
росіяни "визволили" Сєвєродонецьк від життя
Про "блага" в окупованому Сєвєродонецьку розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він також опублікував фото, які це підтверджують. По місту їздять великі "пропагандистські телевізори", а ось відновлювати комунікації – ніхто не збирається.
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Ще в лютому, попри примхи погоди, на спортивному майданчику біля торговельного центру "Джаз" працював будівельний кран. У 2022 році всі очікували на відкриття сучасного комплексу. А ще – затишного скверу імені Сергія Губанова. Готувались до початку зведення обласної лікарні. Допоки не прийшли росіяни і не почали руйнувати затишний Сєвєродонецьк. "Визволили" його від життя,
– зазначив Сергій Гайдай.
За словами очільника області, з понад 100 тисяч населення зараз у місті приблизно 10 відсотків. "Хтось на окупантів чекав, багатьом просто діватися було нікуди".
У Сєвєродонецьку / Фото телеграм Сергій Гайдай
окупанти не поспішають готуватись до опалювального сезону
Він додав, що півтора місяця росіяни обіцяють світле життя в розбитому ними ж місті. Але не можуть налагодити елементарне – відремонтувати світло та газ, підготувати Сєвєродонецьк до опалювального сезону.
Черговому очільнику окупаційної влади міста Моргунову це незрозуміло – на його "малой родине" холодна вода подається погодинно вже років 30 як. А опалюють будинки там дровами. У Сєвєродонецьку пішли простішим шляхом. Нащо ремонтувати систему водозабезпечення, – повідомив Гайдай.
Окупанти натомість встановили по місту цистерни з технічною водою.
В Сєвєродонецьку встановили цистерни з технічною водою / Фото телеграм Сергій Гайдай
Сергій Гайдай не розуміє, як житимуть у місті люди взимку, коли температура сягне нуля.
Кригу їсти? А ще встановлені два гігієнічні центри – душові палатки. Із чергою у 3 місяці наперед. Щоправда, є телебачення. Не кабельне – пересувне. Лише з однією пропагандою,
– відзначив Гайдай.
Пересувні телевізори з російською пропагандою у Сєвєродонецьку / Фото телеграм Сергій Гайдай
Ситуація на Луганщині: актуально
В ефірі телемарафону Сергій Гайдай також розповів, що місцеве населення Луганщини окупанти намагаються заманювати пайками, аби ті співпрацювали з росіянами.
Оскільки в області виникають проблеми з постачанням медикаментів, з їжею, водою, то окупанти намагаються маніпулювати місцевим населенням та обіцяти золоті гори. Окупанти навіть готують приміщення, де будуть проводити псевдореферендуми.
Однак, Гайдай наголосив, що це добре відома стратегія окупантів – вони не збираються відновлювати інфраструктуру міста. Тому зима буде катастрофічною.
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