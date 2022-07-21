Як живеться окупантам у полоні: ексклюзивний стрім із Золкіним

На ютубі 24 каналу сьогодні, 21 липня, триває стрім української журналістки Катерини Соляр з журналістом та блогером Володимиром Золкіним, який бере інтерв'ю у російських полонених. Варто зазначити, що у стрімі також є російський окупант, який відповідає на запитання журналістки та Золкіна.

Серед тем стріму із Володимиром Золкіним – що відбувається із російськими полоненими у полоні, та як влаштоване їх перебування там. Стрім розпочався о 17:00.

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В цілому Катерина Соляр та Володимир Золкін обговорюють російську армію та чому полонені іноді не хочуть повертатися у росію. Зокрема:

умови для російських полонених;

чому важливо брати російських загарбників у полон.

Дивіться стрім із Володимиром Золкіним на ютубі 24 каналу: відео

Що відомо про російських полонених в Україні

Багато російських військових потрапляють у полон ЗСУ. В Україні їх розміщують у спеціальних таборах для утримання полонених. Цікаво, що майже всі росіяни не хочуть залишатися в Україні та мріють піти на обмін, про це розповідам міністр юстиції України Денис Малюська.

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За його словами, полонені окупанти розповідають різні історії про те, що їх примусово "засунули" до збройних сил Росії. Російських військових, які тільки потрапили в полон, або щодо яких є плани обміняти їх на українських захисників, розміщують в установах виконання покарань практично по усій території України.

Їх утримують окремо від інших ув'язнених заради безпеки самих військовополонених. Також створили спеціальний табір для військовополонених на Заході України, де утримуються ті, щодо яких немає найближчих очікувань щодо обміну.

Денис Малюська розповідав, що загалом щомісяця на одного військовополоненого окупанта потрібно 3 тисячі гривень.