"Чому ти хотів мене вбити": емоційна розмова 24 каналу з полоненим окупантом

22 липня 2022 , 08:00
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Російська армія, у складі якої є представники різноманітних нацменшин, а також і мобілізовані на тимчасово окупованих територіях українці, прийшла на нашу землю з війною, щоб чинити геноцид та вбивати мирних людей.

Чому вони це роблять – в одного з них запитала ведуча 24 каналу Катерина Соляр під час ексклюзивного стріму з українським журналістом Володимиром Золкіним, де був присутній і військовополонений. 

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Ми стали жертвами ситуації, – полонений

"Я б дуже хотіла, щоб ти подивився мені в очі і сказав, навіщо ти вирішив мене вбити. Не мене конкретно, але лише тому, що мені пощастило народитись не в Бучі, і не в Маріуполі – це випадковість. Але в моєму обличчі – ті українські жінки, які цього у тебе і в таких, як ти, ніколи не спитають", – емоційно сказала Катерина Соляр.

У відповідь 18-річний військовополонений на ім'я максим, який був мобілізований на тимчасово окупованій території Донеччини, заявив, що "не став би її вбивати, бо він адекватний". 

Так, я опинився на війні, але в мене просто не було можливості безпечно для себе звідти піти. У мене не було вибору,
– сказав він. 

Хлопець запевнив, що справді нікого не вбивав і не робив би цього. Та додав, що якби йому приставили до голови пістолет і наказали б вбити когось – це було б надскладним вибором. 

Володимир Золкін прокоментував слова хлопця, запевнивши, що точно знає – контретно цей полонений справді нікого не вбивав та ні в кого не стріляв. 

"Це студенти, яких забрали з інституту, дали автомати, і вони просто пішли. Вони ховалися в будинку, де просто сиділи і чекали невідомо чого. Це люди, які абсолютно не хотіли воювати. Я не виправдовую, а кажу, що є така історія", – пояснив він. 

Журналіст зауважив, що максим та такі ж, як він, знали: якби вони повернулися, їх би розстріляли або "посадили". Відтак вони сиділи у будинку та чекали. Коли туди прийшли ЗСУ, їх взяли в полон. 

Ми стали жертвами ситуації. Нормальні історії все ж бувають, і я особисто цьому приклад,
– додав полонений. 

Крім того, у розмові з ведучою хлопець детальніше розповів, що робив на війні, як потрапив у полон, у яких умовах зараз живе та які плани на майбутнє будує. Про це – читайте далі. 

Як і чому переодягався в цивільний одяг на війні

Полонений запевнив, що, потрапивши на війну, не займався мародерством, але водночас зізнався, що часом брав у цивільних їжу та одяг. Хлопця нічого не бентежить у такому формулюванні.  За його словами, так було необхідно, аби жити, поки вони "намагалися усе це перечекати", 

Бувало, що ми переодягалися у цивільний одяг, але на той момент була зима, а у нас тепла форма була не найкращою,
– пояснив максим. 

Він додав, що загалом окупантам постачали їжу, але траплялися й перебої, коли вони тиждень не мали, що їсти. Тоді вони брали продукти у будинках місцевих. 

Як потрапив у полон та як живе у таборі

Перебуваючи на той момент під Харковом, у полон українським військовим хлопець здаватися не хотів – боявся, що вони його покарають. Втім, вибору не було, а згодом виявилося, що в українському полоні не так страшно. Уже кілька місяців він живе у таборі для військовополонених. 

Умови, які там забезпечують окупантам, максим назвав такими, як у дитячому таборі.  

У полоні умови досить таки хороші, годують смачно, тричі на день. Також дають роботу, адже Женевська конвенція каже, що ми не маємо працювати більше за 40 годин на тиждень,
– розповів він. 

Полонений додав, що вони сплять по 8 годин, а інколи навіть дивляться кіно та грають у футбол. Відтак жодних зауважень до свого життя в полоні хлопець не має. 

Крім того, просто під час стріму максим поговорив з мамою свого друга, який також перебуває у полоні. Її син відмовився від інтерв'ю та дзвінка до рідних, через що вони подумали, що його в полоні б'ють. Хлопець пояснив їй, що це зовсім не так, і до них ставляться цивілізовано

Чи платили йому за участь у війні

Попри те, що хлопця примусово мобілізували на тимчасово окупованій Донеччині та відправили воювати, він навіть не знає, скільки йому мали б заплатити за участь у "спєцапєрациї". Відомо було лише те, що гроші мали нараховувати, починаючи з 13 березня 2022 року, але скільки і як часто – не повідомляли. 

Відтак максим не знає, чи заплатили йому, і якщо так, то яку саме суму. В останні тижні перед тим, як він потрапив у полон, їм пропонували написати заяву, аби гроші могли отримувати батьки. Але хлопець відмовився – сподівався, що повернеться і забере все сам. 

На "зароблені" гроші він мріяв купити комп'ютер, отримати водійське посвідчення, а також допомогти батькам. 

Ексклюзивний стрім з Володимиром Золкіним та військовополоненим: дивіться відео

Коли жилося краще 

Хоч у 2014 році, коли росія окупувала території Донецької та Луганської областей, полоненому було всього 10 – 11 років, він пам'ятає та визнає, що "за України там жилося краще". Однак його батьки, сусіди та решта оточення особливо не говорили про те, за кого вони – Україну чи росію. 

Попри це, сам полонений зізнався, що хоче, аби "Донецьк та Луганськ знову стали українським", а він повернувся б туди жити, коли матиме таку можливість. 

Про вирок, плани на майбутнє та ймовірне повернення на війну

Чи матиме він її – невідомо. Зараз максим засуджений до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Однак він планує обмінятися, аби потрапити додому, а після цього – "імпровізувати".

Як пояснив полонений, під час обміну йому мали б оголосити амністію та зняти зобов'язання про ув'язнення. Крім того, він знає, що після процедури обміну його, ймовірно чекатиме "фільтраційний табір"

Вчора розмовляв з батьками, і вони розповіли новини. Оскільки тепер я офіційно підтверджений військовополонений, то після приїзду додому мене мають відправити у "фільтраційний табір" або ж просто потримати на реабілітації. Після цього відправлять додому,
– розказав він.

Але максим не виключає й того, що російська влада може просто брехати йому та іншим полоненим, а замість повернення додому його знову відправлять на війну. 

Відтак він вважає, що найкращий варіант для нього – дочекатися завершення війни у полоні, після чого українська та російська сторони мали б обміняти усіх. 

Разом з тим, Володимир Золкін розповів, що полонені російські окупанти вигадують різноманітні варіанти, за яких їм не доведеться знову воювати. Так, один із них сказав йому, що заради цього ладен відрубати собі пальці

Автор: Софія Гусєва