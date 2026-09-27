Тож не дивно, що сьогодні росіяни масово впадають у депресію через так звану "СВО" та бідкаються на сповільнення доходів. Але поки пересічний росіянин рахує копійки в магазинах, у кремлівської еліти життя грає яскравими барвами. І ріст доходів у них точно не зупинився. Скоріше навпаки. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Годинник за ціною річного бюджету російського міста

Син голови МВС Росії Олександр Колокольцев подарував своїй 26-річній дівчині, моделі Лоліті Шоніній, годинник Rolex Daytona "Barbie". Його вартість оцінюють у понад 3,5 мільйона євро – це понад 300 мільйонів рублів. Щоб заробити на такий подарунок, звичайному російському дільничному довелося б служити кілька тисяч років.

Я наведу іншу показову статистику. 3,5 мільйона євро – це цілий річний бюджет маленького містечка чи селища міського типу у Тверській, Волгоградській або Псковській областях із населенням від 5 до 12 тисяч осіб. Ціле місто могло б жити рік на один годинник супутниці сина путінського міністра!

Загалом ця пара провела за кордоном щонайменше 86 ночей, літаючи приватними літаками й витрачаючи мільйони євро на готелі в Дубаї та на Мальдівах. Загальна вартість колекції аксесуарів цієї дівчини сягає 10 мільйонів доларів. Але найсмішніше сталося потім: коли розслідування набуло розголосу, вони почали гарячково видаляти фото у своїх акаунтах.

Уявіть, як це боляче – володіти всією цією розкішшю і не мати можливості нею похизуватися. Як то кажуть, багаті теж плачуть.

Заслуги перед ОАЕ та спецборт МЗС як приватне таксі

Ну що, підвищуємо градус? Поки очільник МЗС РФ Сергій Лавров розповідає росіянам про "боротьбу із Заходом", його цивільна дружина Світлана Полякова та її донька Поліна Ковальова в рік повномасштабного вторгнення спокійно отримали громадянство Об'єднаних Арабських Еміратів. Причому Полякова отримала паспорт із офіційним формулюванням "за особливі заслуги перед державою". Мабуть, за "особливі заслуги" Лаврова під час його приватних візитів.

Донька Полякової роками розкішно жила в Лондоні, де у 21 рік купила квартиру за 4,4 мільйона фунтів стерлінгів без жодної іпотеки. Коли Британія наклала на неї санкції, дівчину швидко влаштували в Катарський інвестиційний фонд. А для спільних зустрічей родина Лаврова використовує або бізнес-джети олігархів Олега Дерипаски та Євгена Гінера, або... службовий спецборт МЗС Росії.

Вони цинічно оформлювали цивільних родичок як "співробітників у дипломатичне відрядження" і катали їх на державному літаку до Франції, Австрії, Швейцарії, Японії та США. Не здивуюся, якщо поки Лавров забивав мізки іноземним дипломатам вимогами Кремля, його таємна родина насолоджувалася закупами в люксових магазинах Нью-Йорка.

Духовні скрєпи в Instagram та "патріотизм" на півдні Франції

Не відстають і регіональні "патріоти". Дружина губернатора Курської області Олександра Хінштейна – актриса Ольга Полякова – активно веде свій Instagram. Той самий Instagram, який заблокований у Росії і з яким завзято боровся сам Хінштейн як ініціатор інтернет-цензури. Поки мешканці Курської області пересуваються вулицями з раціями в руках, дружина губернатора викладає фотосесії в італійському стилі та знімається у кіно.

І це пронизує абсолютно весь Кремль. Давайте згадаємо про "ісконно русские ценности" родини самого Путіна:

його ексдружина Людмила Очеретна після розлучення вивозить гроші на південь Франції та в Іспанію, орендуючи власну історичну будівлю біля Кремля російським держбанкам;

старші офіційні доньки та неофіційна донька Єлизавета Кривоногіх володіють елітною нерухомістю у Франції, Нідерландах та інших країнах Європи;

молодші сини від Аліни Кабаєвої ростуть під суворою охороною ФСО в повній ізоляції від світу на Валдаї.

Безвихідна пастка для росіян

Усі ці люди щодня вчать пересічних росіян "патріотизму" та терпінню, поки їхні власні родини сидять із паспортами країн НАТО й Арабських Еміратів. А звичайному населенню залишається тільки дивуватися новим цінникам у магазинах і вигадливості влади, яка вводить податок "на відновлення інфраструктури після атак безпілотників".

Росія загнала себе у величезну пастку. Війна, загарбані території, які немає за що відбудовувати, демографічна прірва та відсутність грошей – це коло, з якого країні вже не вибратися.

Економіка стискатиметься, життя ставатиме все гіршим, і цей зашморг буде стискатися на горлі кожного росіянина. Чекайте, далі буде ще краще – там ще й нові хвилі мобілізації підключаться.