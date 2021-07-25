200 гривень й гроші на бензин

Секс-працівниця Оксана зі Слов’янська розповіла, що почала надавати секс-послуги, коли їй було 17 років. Зараз їй 42.

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Наркотики вживав і її рідний брат, який дав спробувати їх, коли дівчині виповнилося 16 років.

Міжнародний благодійний фонд "Альянс громадського здоров'я" організував для журналістів спілкування з працівниками медичних закладів, представниками громадських організацій, секс-працівницями та з наркозалежними людьми, щоб розповісти з якими проблемами стикаються ці люди в окупації, і на підконтрольних уряду України територіях.

За її словами, продавати з дому у 90-х було нічого, адже всі жили бідно. Тому, дівчина почала надавати секс-послуги, щоб купити за них наркотичні засоби. На сьогодні жінка вже сім разів лікувалася у реабілітаційних центрах Слов’янська та стала пацієнткою програми замісної підтримувальної терапії.

Секс-працівниця Оксана почала надавати секс-послуги для того, щоб купити наркотики / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

Коли наркотики треба було діставати, тоді приходилося. Зараз я на програмі, лікуюся від онкології. У молодості були й випадки зґвалтування, погрожували навіть зброєю. Але я знала, що мене вдома чекає мама і донька і я не мала права, щоб зі мною щось трапилося,

– каже Оксана.

І пригадує: "Одного разу їздила у реабілітаційний центр в Карпати. Пробула там і повернулася. Це я зараз розумію вже, що треба було раніше їхати з рідного міста. У своєму важко, всіх знаєш, багато знайомих. У чужому місті проходиш реабілітацію, потім в тебе змінюється мислення".

Жінка розповіла, що у Слов’янську є близько 15 секс-працівниць. Серед них – неповнолітні сестри, яким по 12-13 років. За словами Оксани, до 2014 року для того, щоб їх не забирали працівники міліції, їм платили по 200-300 гривень або давали гроші на бензин.

Мобільна підтримка секс-працівників та наркозалежних / Фото – Аліна Туришин

Керівниця проєкту ГО "Наша допомога" Любов Хріпкова розповіла, що вже 17 років організація працює по зниженню загрози поширення хвороб у Донецькій області. Мобільна амбулаторія працює від “Альянсу громадського здоров’я” по чітких маршрутах. Зокрема, проєкт охоплює весь північний регіон області та надає послуги секс-працівникам та наркозалежним людям.

Якщо ви не можете кинути свої шкідливі звички, то ви повинні чітко знати, що треба робити, щоб вберегти себе від інфекцій. Вся наша діяльність направлена на профілактику зниження загрози ВІЛ, туберкульозу та гепатиту,

– розповіла Хріпкова.

Керівниця проєкту ГО "Наша допомога" Любов Хріпкова / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

"Ми орієнтовані на інформаційно-просвітницьку роботу, тестуємо наших пацієнтів на ВІЛ. Також для зниження передачі інфекцій ін’єкційним шляхом ми роздаємо нашим наркозалежним пацієнтам шприци для обміну. Крім того, забезпечуємо секс-працівників засобами контрацепції", – пояснила вона.

За її словами, клієнти проєкту роблять тестування на інфекції кожні пів року. Якщо інфекція виявляється, то цих людей переадресовують до партнерської обласної організації, де їм роблять діагностику та починають лікувати.

Наші клієнти вже знають, коли ця амбулаторія приїде. Надалі, по графіку вони підходять та проводять комунікацію з соцпрацівниками. Всі ці послуги – безплатні. Також наша організація координує діяльність ЗПТ у Донецькій області. На тимчасово окупованій території організація не працює,

– додала експертка.

Інші секс-працівниці розповіли, що були наркозалежними та проходили лікування у реабілітаційних центрах. На сьогодні, серед них – одна, яка досі вживає наркотичні речовини, інші – на замісній підтримувальній терапії.

Секс-працівниці / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

Жінки розповіли, що мали неодноразові випадки насильства. Одна з них показує синяк на лівому боці. Каже, що чоловік "зробив справу" й вирішив не платити гроші.

Секс-працівниця показує наслідки насильства / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

Жінки пригадують, що коли Слов'янськ був окупований – "творилися страшні речі".

Коли йшов на роботу, то не знав, чи повернешся ти чи ні. Безлад "ДНР". Туди ж брали всіх, кого попало: людей з наркотичною залежністю, ув'язнених. Ніхто ж тверезий тут не ходив. "Влада" цієї "республіки" забороняла наркотики, але самі підпільно ними користувалися дуже навіть добре,

– пригадують секс-працівниці.

Секс-працівниця Наташа розповідає, що почала надавати ці послуги у 20 років. Зараз їй 43. Пригадує, що з дому виганяла рідна мати. Тому, вона йшла ночувати до знайомих. З часом "познайомилася" з наркотиками.

Секс-працівниця пробула у всіх реабілітаційних центрах Слов'янська / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

"Послуги в ОРДЛО надаються, як гуманітарна підтримка"

На непідконтрольних Україні територіях Донецької області вкрай обмежені можливості гуманітарних організацій з підтримки наркозалежних людей і секс-робітниць. Про це розповів асоційований директор з політики та партнерства МБФ "Альянс громадського здоров'я" Павло Скала.

За його словами окупаційні адміністрації не підтримують гуманітарні проєкти, тому вся допомога надається через громадські організації.

Частина людей, які отримували ці сервіси ще до 2014 року продовжують отримувати їх через громадські організації, які співпрацюють з "Альянсом". Але в рамках цієї діяльності ми жодним чином не співпрацюємо з так званою владою "ДНР" та "ЛНР",

– розповів Скала.

Павло Скала / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

Машини мобільної амбулаторії виїжджають з офісу, який знаходиться у Слов'янську. Тут соцпрацівники отримують необхідні матеріали для надання допомоги наркозалежним та секс-працівникам. У штаті працює 31 людина. За словами голови ГО "Наша допомога" Анатолія Гриценка, кожна людина може отримати допомогу не більше 9 разів на рік.

Офіс ГО "Наша допомога" у Слов'янську / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

Один з чоловіків, який проходить ЗПТ розповів, що його дружина вживала наркотичні засоби. Це приносило проблеми у родину. За словами чоловіка, він неодноразово намагався допомогти дружині.

Однак, після того, як він потрапив в аварію – почав вживати знеболювальні, а згодом перейшов на наркотики. Через деякий час чоловік вирішив звернутися за допомогою у лікарню, щоб покращити здоров'я, фінансовий стан родини, соціалізуватися та "прийти в себе". Однак, зіштовхнувся там з негативним відношенням до себе.

Коли я побачив, що це вийшло з-під контролю, стала страждати моя родина, я вирішив звернутися за допомогою у лікарню. За той час, поки я жив іншим життям, я відвик від такого відношення, яке я зустрів у наркології,

– розповів чоловік.

І додає: "Це було дуже неправильне відношення до пацієнта, до людини, навіть до особистості. Коли ти абсолютно незахищений та живеш в "страху та хвилюванні", що тебе позбавлять таблеток і ти залишишся знову сам на сам з цією проблемою. Є царство, а є люди безправні. Я ходив у цю лікарню кілька місяців".

Чоловік розповів, що жалівся на свій стан, запитував у лікаря про своє лікування. Однак, зіштовхнувся з криками та з пригніченням особистості.

Зібралися лікарі, це "судилище" і почали підвищувати на мене голос. Я просив перевести мене на інший сайт (пункти видачі препаратів ЗПТ). А мені сказали "ви ходите тут з палицею, хворого з себе робите", А палиця в мене після аварії, мені ходити важко,

– додав чоловік.

Як працює поліція?

За 2020 рік патрульна поліція Краматорська та Слов'янська виявила 82 факти ймовірних наркотичних речовин. За перше півріччя 2021 року – 38 фактів.

За словами Наталії Бокової, очільниці відділення зв'язків з громадскісю батальйону патрульної поліції у Краматорську та Слов'янську, на лінію 102 майже щодня захоядть повідомлення щодо виявлення осіб, які можуть розповсюджувати наркотичні речовини. Після цього екіпаж поліцейських, який отримав цей виклик, виїжджає на місце й спілкується з громадянами на яких вказав заявник.

Ми можемо поспілкуватися, подивитися, чи має чи ні ця людина ознаків наркотичного чи алкогольного сп'яніння та провести поверхневу перевірку згідно з ЗУ "Про Нацполіцію". Якщо наркотичні речовини знайдені, то ми викликаємо слідчо-оперативну групу, яка фіксує цю подію та займається цією подією,

– розповіла Бокова.

Наталія Бокова / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

Дослідження

У червні 2018 року – січні 2019 року клуб “Світанок” провів дослідження рівня доступу жінок, які вживають наркотики, до послуг охорони сексуального та репродуктивного здоров’я (СРЗ), ВІЛ та зменшення шкоди. А також перешкод, з якими вони стикаються при доступі до таких послуг.

Зокрема, дослідження спрямоване на жінок у районах, яких торкнувся збройний конфлікт в Україні, спрямованого на покращення психічного, фізичного та соціального добробуту та соціального благополуччя вразливих жінок та таких, що отримують недостатньо послуг в Донецькій та Луганській областях.

Проведене дослідження дозволило задокументувати важке соціально-економічне становище жінок, які вживають наркотики і проживають в зоні збройного конфлікту в Україні. Практично у половини респонденток на момент опитування не вистачало фінансових коштів навіть для покупки їжі; рівень безробіття був значно вище, ніж середні значення по регіону.

Соцпрацівниця ГО "Світанок" Наталія Безелева розповіла, що інтерв’ю на основі анкет проводилися зі 150 жінками, які вживають наркотики віком від 18 до 58 років.

Їх місце проживання:

91,33% мешкають в міських умовах;

14% змінили місце проживання через конфлікт і переїхали до іншого міста, а 4% змінили місце проживання, залишаючись в тому самому місті;

12,67% мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО), але у чверті з них немає документів, що це підтверджують;

більше двох третин ВПО не отримали ніякої підтримки як ВПО.

Соцпрацівниця ГО "Світанок" Наталія Безелева / Фото – 24 канал, Аліна Туришин

За її словами, дослідження показало, що мінімальний вік початку вживання наркотиків – 12 років, середній вік початку вживання наркотиків – 20 років. Насильство щодо жінок, які вживають наркотики, збільшилося у зв'язку зі збройним конфліктом.

До високого рівня сімейного насильства додалися більш часті і жорстокі випадки насильства з боку поліції і військових, до якого жінки, які вживають наркотики, виявилися вкрай вразливі через стигму та криміналізацію.

Секс-робота