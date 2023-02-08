Пікети на підтримку Росії і викрадення зерна: як окупанти тероризують місцевих на Луганщині

Новопсков – селище міського типу Старобільського району Луганської області. Російські війська окупували його наприкінці лютого 2022 року.

На початку російського вторгнення місцеве населення виходило на патріотичні мітинги проти окупантів. Востаннє люди виходили на вулиці проти загарбників 5 березня.

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Колаборанти, які погодилися на співпрацю

Тоді голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що росіяни застосували вогнепальну зброю проти жителів, в результаті чого 3 людини отримали поранення.

Дехто з місцевих почав співпрацювати з загарбниками.Наразі окупаційною адміністрацією Новопскова керує колаборантка Кайдалова Вікторія Вікторівна. Вона підписувала документи на передачу під владу окупантів будівель Новопскова, як, наприклад будинок культури й гуртожиток.



Документ, який підписала колаборантка / Фото KibOrg News

Окупанти використовують медичні установи Новопскова та інших селищ як шпиталі для поранених військових. Як зазначено у звіті колаборантів, більшість завідувачів лікарень, амбулаторій та пунктів лояльні до "нової влади".



Документ-підтвердження / Фото KibOrg News

Також загарбники вилучають у місцевого населення та підприємств тимчасово окупованих територій транспортні засоби нібито на потреби "спеціальної військової операції".



Документ-підтвердження / Фото KibOrg News

У документі від 18 липня 2022 року окупанти зазначають, що збираються "експортувати врожай зерна за 2021 рік", тобто пшеницю, соняшник тощо з окупованих районів Луганської області, а саме: Марківського (ліквідований у 2020 році шляхом включення до Старобільського району), Біловодського (ліквідований у 2020 році шляхом включення до Старобільського району), Новопсковського (ліквідований у 2020 році шляхом включення до Старобільського району), Старобільського, Міловського (ліквідований у 2020 році шляхом включення до Старобільського району), Сватівського, Троїцького (ліквідований у 2020 році шляхом включення до Сватівського району).



Цинічні дії окупантів / Фото KibOrg News​

Місцева пропаганда

Наприкінці вересня 2022 року на тимчасово окупованих територіях України росіяни й колаборанти проводили нелегітимні референдуми про приєднання до Росії. Для того, щоб залучитись підтримкою населення, вони призначили відповідальних за проведення пікетів у містах, які мали знайти волонтерів та агітувати жителів проголосувати "за".

Для "пікетників" росіяни створили пам'ятку, в якій вказані лозунги для "підвищення лояльності населення до референдуму", а саме: "Захід завжди розглядатиме наші землі, як військовий плацдарм. Тільки з сильною світовою державою, такою як Росія, ми можемо почуватися в безпеці!", "Україні та Заходу потрібні наші території. Росії – важливі МИ, люди!", "Україна зробить усе, щоб зірвати референдум. Але ми вже ухвалили своє рішення. Ми довго йшли до цього моменту: страждали, терпіли, втрачали близьких. Ми доведемо розпочате до кінця. "Це наш останній та рішучий бій". Тільки зараз. Другого шансу може не бути!", "Ми єдиний народ. У нас одна доля!".