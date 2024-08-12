Бої у Курській області та наступ росіян у Нью-Йорку: як змінилася лінія фронту за тиждень

По всій лінії бойового зіткнення не стихають бої. Донецька область лишається найважчою зоною бойових дії. Росіяни не полишають спроб просування у напрямку Покровська, а також намагаються досягти хоч якихось успіхів біля Торецька та у Нью-Йорку.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 5 по 11 серпня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Покровський напрямок лишається найважчим

Протягом кількох місяців Покровський напрямок на Донеччині лишається пріоритетом армії Росії. Фактично щоденно Збройним Силам України доводиться відбивати кілька десятків атак ворога. Наприклад, протягом 11 серпня окупанти провели 41 спробу штурму позиції українських оборонців.

Попри те, що фактичне стирання живої сили об позиції наших військових дає результат, ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію. Протягом тижня загарбникам вдалося захопити Сергіївку. Просування ворога зафіксовано в Іванівці, Желанному та поблизу Гродівки та Новожеланного.



Як змінилася ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ворог штурмує Торецьку агломерацію та Нью-Йорк

Не менш важкою лишається ситуація на Торецькому напрямку. Ворог намагається розвинути ініціативу та зайти у місто. Росіяни тиснуть величезною кількістю піхоти за підтримки авіації та артилерії, що буквально стирає Торецьку агломерацію. Водночас щільна забудова дає змогу укритися ворожій піхоті. Просування росіян зафіксовано у Північному та Залізному, що на підступах до Торецька. Спроби зайти у саме місто безуспішні.

Також не припиняються штурми селища Нью-Йорк та його околиць – в обох випадках росіяни мають певний успіх. Росіяни намагаються діяти в обхід селища, вдаряючись об позиції поблизу Пантелеймонівки.

Зазначимо, на початку тижня у мережі з'явилися кадри підняття російського прапора над навчальним корпусом Нью-Йоркської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 38, що в північно-західній частині селища. Проте вже невдовзі бійцям 53 ОМБр вдалося відкинути ворога.



Як змінилася ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Знищення Часового Яру продовжується

Через неможливість просунутися у Часовому Яру росіяни вдаються до своєї улюбленої кривавої тактики – вони стирають місто "в нуль". Окупанти ігнорують той факт, що навіть у разі відходу ЗСУ з позиції, їм буде важко закріпитися на руїнах.

На цій ділянці активно працює як артилерія, так і авіація противника, на знищення якої не вистачає ресурсів. У таких надскладних умовах Сили оборони продовжують тримати оборону та не дають росіянам закріпитися за мікрорайоном "Канал". Всі спроби ворога тримають під вогневим контролем. Змін за тиждень не зафіксовано.



Як змінилася ситуація поблизу Часового Яру / Карта DeepStateMAP

Бої у Красногорівці та біля Водяного

Важкі бої тривають й у місті Красногорівка Донецької області. Наразі росіяни контролюють приблизно 80% населеного пункту, проте українці продовжують зберігати позиції.

Окупанти штурмують Невельське, що північніше самої Красногорівки, аби вибити ЗСУ з міста. Цього тижня росіяни поспішно заявили, що захопили село, проте бійці 11 батальйону цю інформацію не підтвердили. Змін фронту біля Невського не зафіксовано.

Водночас ворогу все ж вдалося просунутися біля Водяного.



Як змінилася ситуація біля Красногорівки та Водяного / Карта DeepStateMAP

Просування окупантів на Куп'янському напрямку

Цього тижня армія Росії продовжила спроби наступу на Куп'янському напрямку. Тут росіяни прагнуть оточити частину позицій Сил Оборони біля Стельмахівки та Піщаного. Північніше останнього селища ворог після оточення, ймовірно, спробує вийти на висоти. У разі успіху це може дати окупантам нові можливості для подальшого наступу на Колісниківку.



Як змінилася ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

"Щось відбувається" у Курській області

Цього тижня, а саме 6 серпня, несподівано відкрився новий напрямок – Курський. Наразі він лишається найбільш загадковим, адже протягом тижня вище керівництво не підтвердило, що саме Збройні Сили діють на території ворога.

У зв'язку з цим чіткої карти ситуації у Курської області наразі немає. Бої тривають фактично у повному інформаційному вакуумі, і ледь не єдиним джерелом інформації виступали російські воєнкори та поодинокі відео з встановленням прапора України у ворожих населених пунктах.

Ввечері 9 серпня у мережі з'явилося відео з українським військовими на тлі стратегічного об'єкта "Газпрому". Вони заявили, що місто Суджа Курської області перебуває під контролем ЗСУ. Також цього тижня з'явилися схожі відео з села Гуєво Курської області та села Пороз Бєлгородської області. Водночас, за даними воєнкорів, бої вже просунулися значно глибше.

Як у селі Гуєво Курської області підняли прапор України: дивіться відео

За інформацією DeepState, у перший день прориву було звільнено щонайменше три населені пункти: Свердліково, Дар'їно та Олешня. Аналітики зазначили, що карта оновлюється з затримками, аби не заважати бойовій роботі.



Прорив у Курській області станом на 6 серпня / Карта DeepStateMAP

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