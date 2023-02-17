Резніков переконаний, що "броньований кулак" за кілька місяців допоможе втілити задум Залужного

Українська делегація завершила дводенну роботу у Брюсселі. Результати є успішними для обороноздатності.

Про це написав міністр оборони України оборони України Олексій Резніков. Він зазначив, що захисники зможуть ефективніше знищувати загрози з повітря.

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Крім цього, українське військо отримуватиме ще більше боєприпасів та якісної підготовки.

Головне – зміцнюється "броньований кулак", який за кілька місяців зможе розв'язувати завдання відповідно до задуму Головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу,

– повідомив Резніков.

Обговорили надання танків

За словами міністра, 16 лютого українська делегація у Брюсселі обговорила з партнерами практичні аспекти "танкової коаліції". За результатами розмов зробили кілька важливих висновків.

"Я дякую усім партнерам за допомогу Україні. Особливо Сполученим Штатам і персонально моєму другу та великому другу України міністру оборони США Ллойду Остіну за лідерство у форматі "Рамштайн", – наголосив Резніков.

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Крім цього, він подякував генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу, українській делегації та Місії України при НАТО.

"Повертаємося додому. Нас чекає багато справ. Наближуємо перемогу невпинно", – додав Резніков.

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Резніков розповів, що коаліція країн на підтримку України збільшується. За його словами, участь у саміті "Рамштайн" взяли делегації 54 країн.

Міністр повідомив, що основною темою для обговорення була швидкість, своєчасність і стабільність допомоги для українських військових. Наразі союзники обмірковують, як краще забезпечити Сили оборони України, як навчати підрозділи для звільнення тимчасово окупованих територій України.

"Коли хтось починає говорити про ризики від постачання допомоги для України, насправді у цьому контексті існує лише один ризик – якщо зло переможе. Це був би дуже показовий приклад для інших тоталітарних режимів", – додав Резніков.