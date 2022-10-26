Замість "денацифікації" – "відступ" та "ядерний удар": як змінився пошук росіян в інтернеті

Росіян вже менше цікавить "причина" нападу на Україну. Замість "денацифікації" та "демілітаризації" громадяни держави-агресорки почали гуглити про відступ.

Таку тенденцію встановили російські ЗМІ. Для цього вони проаналізували сервіси Google Trends та Yandex Wordstat, пише 24 канал.

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Як змінилися запити росіян в Інтернеті

Так звані "причини" повномасштабного нападу на Україну, які називала російська влада, найбільше цікавили росіян лише у перший тиждень після 24 лютого. Після того трапився різкий спад, а з травня "денацифікація" й "демілітаризація" взагалі вже нікого не цікавлять.

Зокрема, у лютому кількість запитів з цими словами становила мільйон за місяць, а вже у вересні – не більше 80 тисяч.

Можливо, це пов'язано і з тим, що від такої термінології відмовився президент Росії Владімір Путін. З 16 травня він більше жодного разу не використав слова "денацифікація" та "демілітаризація".



Росіян більше не цікавить "денацифікація" / Фото росЗМІ

Натомість серед росіян зросла цікавість до відступу та ядерного удару. Перше слово росіяни гуглили понад 216 тисяч разів у вересні, що у 6 разів більше ніж 2 місяці до того. Кількість запитів про ядерний удар у вересні перевищила 182 тисячі.



Як змінився пошук росіян у "Яндексі" / Фото росЗМІ

Ймовірно, відступ почав більше цікавити росіян після того, як 21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію. Адже не всі громадяни держави-агресорки хочуть гинути за божевільні ідеї свого президента. До речі, як здатися у полон ЗСУ – читайте тут.

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